El conte «L’Ona i la mar» ja es pot llegir transcrit al llenguatge braille

El conte L’Ona i la mar, creat per Sònia Cervià i Boris Mörker, el primer llibre infantil editat per la Càtedra Oceans i Salut Humana, s’acaba de transcriure al llenguatge braille. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundación ONCE que, a més, la posa a disposició a través del seu servei bibliogràfic, cosa que, assegura Cervià, «A toppermetrà llegir-lo amb els dits i el cor, obrint portes a un món de paraules, històries i amor cap al mar».

El conte narra la jornada a la platja de l’Ona, una nena que va en cadira de rodes. La seva diversitat funcional no li impedeix que el ma l’apassioni, és el medi on se sent del tot lliure. Aquesta història tan personal busca transmetre un missatge proper, d’inclusió, però també de consciència ambiental. Per promoure’n l’accés universal, el passat mes d’abril ja va aparèixer el conte sencer, pensant en persones amb problemes cognitius i auditius, amb les següents adaptacions en català: llengua de signes, subtítols en català i locució. Ara, la Càtedra fa un pas més i, amb el suport indispensable de l’ONCE, apareix aquesta versió adaptada. Sònia Cervià s’ha mostrat «emocionada» amb aquesta obra tan especial. Així agraeix Guillermo Fernandez Jener, el director de l’ONCE a Figueres, per fer-ho possible amb tanta facilitat, i a Josep Lloret i Boris Mörker.