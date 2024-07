Neix a l'Empordà una revista de literatura i art, digital i d’accés gratuït

L’escriptor Octavi Dalmau és ben conegut per les seves novel·les del caporal Molins. Totes se les havia autoeditat amb Amazon fins que, amb la darrera, El metge de Vila-sacra va optar per crear una editorial pròpia, Cap de Ras, i fer-ho des d’aquest segell. Amb aquesta experiència i copsant les dificultats que tenen avui en dia molts creadors per publicar o difondre les seves creacions, ha decidit apostar per oferir-los una plataforma inèdita en forma de revista de literatura i art, de format digital i d’accés gratuït.

«La revista permetrà donar un panorama de l’activitat literària a l’Alt Empordà», comenta Octavi Dalmau. I no només dels creadors de la comarca, ja que el seu impulsor no es tanca a res ni a ningú. «Serà una revista oberta a tothom, donant prioritat a l’Empordà, i amb el condicionant que allò que es presenti, a mi m’agradi», afirma. La idea és que la revista, batejada com Xiuxiuejant a la vora de la mar, tingui periodicitat mensual. En el primer número que ha aparegut, el del mes de juny, els lectors trobaran escrits de Victor Arno, David Castells, Montserrat Cufí, Octavi Dalmau, Henar Galán, Anabel Gardell, Joaquim Peitx i Núria Subirós, així com dibuixos de Llambert. Qui estigui interessat, pot enviar textos al capderas@edicions.cat.

Tot i que la revista té format digital, Octavi Dalmau ha imprès alguns exemplars que distribuirà entre les biblioteques de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries i Llançà. També n’ha fet obsequi als autors participants.