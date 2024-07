Maria Mercè Roca, Josep Playà, Miquel Fañanàs i Jordi Galli, al Tast de llibres de Garriguella

A l’estiu no tot és música i festa, també hi ha espai per a la literatura. Així ho creuen els organitzadors del cicle Tast de Llibres, un altre dels clàssics de l’estiu, que promou l’Ajuntament de Garriguella, amb el suport de la Diputació de Girona. Quatre escriptors, doncs, han estat convidats enguany a presentar les seves darreres creacions, tots ells vinculats al poble i l’Empordà: Maria Mercè Roca, Josep Playà, Miquel Fañanàs i Jordi Galli.

Maria Mercè Roca (Portbou, 1958) és l’encarregada d’obrir el cicle el dimecres 24 de juliol, amb la novel·la curta Marí (La Magrana), un relat punyent i directe que endinsa el lector dins el món de les malalties mentals. Es dona la circumstància, a més, que just ara Llibres del Segle ha reeditat, trenta anys després, La casa gran, un dels seus grans èxits.

El periodista Josep Playà (Castellgalí, 1957) és el segon convidat del cicle el 31 de juliol amb un llibre que ha despertat interès, Els últims secrets de Dalí (Gavarres), i amb el qual ha anat desgranant tots els secrets que l’exalcalde Marià Lorca va preservar entorn Dalí.

Qui li prendrà el relleu el 7 d’agost a Tast de Llibres serà Miquel Fañanàs (Girona, 1948) amb la seva novel·la històrica El crim del monestir (Columna) que endinsa el lector dins el relat d’un crim que va commocionar la Banyoles del segle XVII. Qui tancarà el cicle el 14 d’agost serà Jordi Galli amb el seu llibre de debut, La ruta invisible (Quaderns Crema), un volum a mig camí entre l’assaig i la crònica de viatge en el qual Galli convida a seguir el rastre de l’antiga Ruta 66. Val a dir que totes les presentacions es fan en dimecres a l’espai del cementiri vell a les set de la tarda.

Una nit de relats de terror

Aquest cicle literari no és l’única proposta vinculada al món dels llibres que es fa aquest estiu al poble. El diumenge 11 d’agost, a les set de la tarda, es presenta el número 39 de la Revista de Garriguella, mentre que el dimarts 13 d’agost, a partir de les deu del vespre, se celebra la Nit Negra dedicada a relats de terror. Els conductors seran els actors Jaume Comas i Alfons Vallès.