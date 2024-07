El pintor Xavier González Arnau presenta els seus paisatges de gran format a Sant Pere Pescador

Sota el títol Interregnes el pintor Xavier González Arnau (Terrassa, 1980) obre el segon cicle d'exposicions de la galeria privada Secret Mill, que aquest estiu gira entorn del concepte "la il·lusió". Les pintures de gran format i abundant detall que presenta l'artista es fusionen delicadament amb l'espai creant una dansa fluida que permet l'observació plena, gairebé reflexiva dels paisatges.

La nova programació de Secret Mill reflexiona sobre "la il·lusió" fent patent les relacions paradigmàtiques entre la intel·ligència artificial i la creació d’obres artístiques. Aquesta nova galeria empordanesa arranca amb força aquesta temporada amb artistes d’alt nivell reconeguts tant en el circuit d’art nacional com internacional: José María de Aurora & Yoyo Balagué, Xavier González Arnau, Jaume Roig & Jean Marie del Moral i Manolo Sierra; artistes que valoren allò essencial i allò real, creacions humanes exclusivament físiques que no es poden reproduir digitalment ni experimentar-se a través d'una pantalla.

"Interregnes"

L'exposició de Xavier González Arnau inaugurada amb èxit el 20 de juliol, captura el món natural aspre i desordenat, bellament caòtic, cobert, brillant de vida.

Pintor autodidacte i itinerant, en Xavier s'ha deixat portar pels vents de la vida per Barcelona, Berlín, Itàlia o Nova York, deixant al seu pas obres d'art. Ha vingut a descansar al Baix Empordà, on viu en un graner impregnat de natura, i on realitza els seus quadres immensos, viscerals i vius entre flora i fauna; animals que inclouen els seus propis cavalls.

Una de les obres de Xavier González Aranu. / Albert Bertán

En paraules de Thaïs Botinas , directora artística de Secret Mill, "González Arnau és un pintor pintor, d'alguna manera revisita els clàssics catalans del segle XIX com Modest Urgell, al qui venera, Joaquim Vayreda o Francesc Gimeno i a la vegada té la força d'Anselm Kiefer i els pintors matèrics del segle XX. Aquesta barreja el fa extremadament únic ara mateix al panorama artístic nacional".

En Xavier està tan lluny com és possible del món digital. S'allunya del món civilitzat i capta la natura pura; o potser és millor dir que la deixa fluir en ell. L'espectador pot enfonsar-se en els seus quadres a través de la contemplació, la connexió directa, el descobriment de detalls creixents de prop i beure en el conjunt quan s'exhibeixen en un espai que permeti una distància suficient de les obres; un espai com Secret Mill.