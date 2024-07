Pasión Vega brinda per l'amor i la vida, al Festival Perelada

Sobre uns talons de vertigen que li exigien passes curtes, però confiades, amb un vestit vaporós i d'inspiració geomètrica, Pasión Vega va aparèixer aquest passat dissabte a la nit a l'escenari tancat d'El Mirador del Castell de Peralada. Amb una volguda posada en escena sòbria, amb els quatre músics que acompanyaven la cantant presidint l'espai central, van començar a sonar les primeres notes d'una nit que estaria marcada absolutament pel segell Almodóvar.

Festival Perelada

L'empremta del cineasta ja s'intuïa només travessar el llindar d'El Mirador, amb dues voltes decorades amb colors vius i iconografia del tot femenina i almodovariana: dos parells de cames infinites acabades en unes sabates amb talons d'agulla, una boca suggerent i uns dits agafant un pintallavis. I, entre el públic, molt discretament assaborint l'ocasió, no va faltar una de les seves icòniques actrius, Marisa Paredes, a la que Pasión Vega, a les portes d'interpretar la peça 'A tu vera' de Rafael de León i Juan Solano, va agrair-li el seu art, fent un símil entre ella i les "dones fortes i lluitadores" que sempre ha retratat Almodóvar a les seves pel·lícules. Paredes, aleshores, davant els aplaudiments insistents del públic, va aixecar-se i va fer un gest sincer d'agraïment. A banda de Marisa Paredes, també es va poder veure, entre altres, a l'actriu Macarena Gómez, que des de fa uns anys té casa a l'Empordà. De fet, just abans del concert es va celebrar la 6a Nit del Cinema, una proposta fruit de la col·laboració entre el Festival Internacional de Cine de Barcelona – Sant Jordi (BCN Film FEST) i el Festival Perelada.

Oriol Aguilà, Isabel Suqué i Marisa Paredes, en el photocall de la 6a Nit del Cinema, previ l'espectacle. / Miquel Gonzalez/Shooting (Festival de Peralada)

Pasión Almodóvar va ser un viatge, de principi a fi, per algunes de les cançons d'amor i desamor que han marcat la filmografia d'Almodóvar i que han acompanyat sentimentalment a moltes generacions. En la veu de Pasión Vega, i gràcies als arrenjaments de Moisés P. Sánchez, fets especialment per aquest espectacle, estrenat ja fa unes setmanes al Festival d'Andorra Clàssicand, aquestes van prendre una altra volada. És el cas de 'Quizás, quizás, quizás' d'Osvaldo Farrés; 'Se nos rompió el amor' de Manuel Alejandro o 'Cucurrucucú Paloma' de Tomás Méndez. "Són totes cançons que parlen de passió, nostàlgia, desig; cada cançó reflecteix la vida mateixa i podrien ser, per elles soles, guions de pel·lícules d'Almodóvar", va confirmar la cantant per a qui, algunes de les peces tenien una significació ben especial, com és el cas de 'La bien pagá', un homenatge a Miguel de Molina, "el meu paisà". El concert, que es va allargar més d'una hora i mitja, va tenir moments àlgids, sobretot quan van arribar algunes cançons mítiques com 'Un año de amor' del film 'Tacones lejanos', 'Puro teatro' de l'oscaritzada 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' o 'En el último trago' de 'La flor de mi secreto'.

Entre bravos i ovacions, la cantant va agrair a tot l'equip del festival empordanès la complicitat que havien tingut amb ells els darrers tres dies així com a tot l'equip de l'espectacle: Moisés P. Sánchez al piano, Sergio Menem, al violoncel i guitarra; Pablo Martin Jones, a la percussió i electrònica i Toño Miguel, al contrabaix. També a l'artífex del projecte Joan Anton Rechi, "un regal haver-te trobat", li va dir, fent-lo sortir a l'escenari. Pasión Vega va tancar el concert amb dues cançons fora de programa. La primera, molt dins la línia de la vetllada, 'Ay, amor' d'Ignacio Villa i, amb la necessitat de pujar els decibels de la nit, la rítmica 'I'm so excited' de The Pointer Sisters.