Les artistes Lilianne Thomassin i Carme Porqueras, juntes a l'exposició 'Elles', a Castelló d'Empúries

Fa molts anys que Lilianne Thomassin i Carme Porqueras són amigues. Es van conèixer compartint classes a l’escola de Martínez Lozano, a Llançà. La passió per l’art i per la pintura les va apropar tant que aquesta amistat, amb els anys, ha crescut, s’ha consolidat i s’ha mantingut fins a dia d’avui. Juntes han fet diferents exposicions en el passat, fins i tot havien creat alguna peça conjuntament com ara un collage per la mostra Elles al mateix Museu de l’Aquarel·la de Llançà. Ara, recuperen aquest títol, que vol reivindicar l’amistat que les uneix, en una nova exposició inaugurada divendres passat al convent de Santa Clara, a Castelló d’Empúries i inclosa dins el programa de les festes del Carme. La mostra es podrà veure fins al 5 d’agost.

Lilianne Thomassin viu a cap Ras, a Llançà, des de fa més de dues dècades i és d’aquest espai mariner que, des d’aleshores, ella s’alimenta plàsticament. A la mostra Elles, doncs, hi presenta una àmplia selecció del treball que ha anat creant aquest últim hivern, una part del qual ha pres forma a l’espai de coworking impulsat pel net de Martínez Lozano i que ha compartit amb la mateixa Carme Porqueres i dues amigues més. Són tot aquarel·les que retraten racons del poble, tècnica a la qual s’ha consagrat totalment i que li ha dut moltes satisfaccions, com ara haver estat guardonada fa dos anys amb el Pinzell d’Or. Pel fet d’haver rebut aquest guardó, Lilianne Thomassin va ser convidada a assistir a una trobada internacional d’aquarel·listes, a Bolonya, Itàlia. Allà va aprofitar per inspirar-se i pintar aquarel·les sobre aquesta ciutat italiana, peces que aquests dies també exhibeix en aquesta exposició a Castelló d’Empúries.

En el cas de Carme Porqueras, ella tant hi presenta olis com aquarel·les i vol ser, explica, una mena de mirada retrospectiva: «He fet una mica de popurri de tot el que he anat fent al llarg de la meva trajectòria». Algunes de les peces, afegeix l’artista, «no s’havien vist mai abans perquè no havien coincidit amb cap temàtica». Així hi ha obres que van des de la primera època fins la darrera, la més actual.

«Se’m va obrir el món»

Carme Porqueras és plenament conscient que l’art ha estat el vehicle que l’ha dut a conrear grans amistats així com «la vida que m’ha donat, ja que m’ha permès conèixer totes aquestes persones». Porqueres és natural de Barcelona, però va instal·lar-se a Castelló fa més de trenta anys enrere, poble on havia nascut la seva mare, però on no tenia amistats. Aquí es va casar i a poc a poc, gràcies a la pintura, «se’m va obrir el món, va ser la manera de conèixer gent, relacionar-m’hi i de tenir una vida activa, i ara, que estic jubilada, encara més». Al llarg d’aquests anys, Porqueras també ha encapçalat projectes col·lectius com Art Viu, integrat per pintors, escultors, fotògrafs, músics i poetes, que, justament, aquest any inauguren exposició a l’Ecomuseu-Farinera per celebrar la primera dècada d’existència. La mostra girarà entorn els quatre element: terra, mar, aire i foc.

L’exposició Elles es pot veure cada dia, de les sis a les vuit de la tarda, i els dimarts, també, de les deu del matí a la una del migdia.