“Aquestes cançons m’han fet créixer i obrir la meva ment”

La cantant Pasión Vega (Madrid, 1976) viu apassionadament el seu ofici. No amaga que requereix "fortalesa i fe, però el fet de cantar, assajar, preparar amb dolçor i estima tot el que una fa i donar el cent per cent de tu al públic, tot el que duus dins, és meravellós". Així ho pensa viure aquest dissabte al Festival Perelada on interpretarà una àmplia selecció de cançons que han marcat la filmografia del cineasta Pedro Almodóvar.

El seu nom, Pasión, sembla una declaració d’intencions.

Completament. Realment se li va ocórrer a un escriptor de Huelva, Pedro Pérez Flores, que va venir a escoltar-me cantar al teatre i em va dir que m’hauria de dir Pasión. Em va semblar molt bonic. En aquell moment, no tenia encara nom artístic i la veritat és que va ser una sort trobar un nom que tingués a veure amb la meva visió de la música, de la vida.

La passió sempre l'acompanya?

Efectivament, no només pel repertori que una escull al llarg d’aquests més de trenta anys de trajectòria, tot i que és cert que parlo i explico coses sobre les emocions, els diferents estats de l’ànima i té molt a veure amb la passió, però, sobretot per la manera d’afrontar les passes prèvies a un concert i tot el que comporta dedicar-te a l’art, a la música. És una professió molt vocacional, ha de ser alguna cosa que et fa vibrar, que et mou i et transforma. I no només jo sinó que també el públic se sent transformat quan va a veure art, un espectacle. Hi anem perquè ens sentim millor, traiem fora les nostres pors, misèries i alegries. I els que estem sobre l’escenari intentem fer que aquestes emocions flueixin i ens sanin.

Tres dècades cantant i tot va començar amb un concurs de ràdio.

A aquest primer em van presentar. Jo, en aquell temps, cantava a casa i en un cor de l’església. No tenia cap referent familiar en l’àmbit professional, només un oncle meu, Manuel, que era un gran guitarrista i cantava molt bé, però no es dedicava professionalment tot i que componia cançons. A través d’ell vaig anar aprenent-ne moltes des de petita, m’acompanyava a la guitarra i una amiga que m’escoltava cada dia en el cor amb molta admiració em va omplir pràcticament la inscripció al concurs. Em vaig endur una sorpresa i gràcies al valor que una reuneix ho vaig intentar. Tot i que jo no ho havia escollit, em va agradar que em diguessin que cantava bé i s’emocionessin amb el que feia. I a partir d’aquell concurs va començar tot, sentia que tenia alguna cosa per explicar.

Semblaria quasi el destí.

Aquest tipus de coses són les que et canvien la vida i, per descomptat, altres artistes que vas veient com Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa. Comences a caminar i a fixar-te en com ho han fet els altres, aquells artistes que tu admires per la seva qualitat interpretativa i humana, i per tot el que han aportat al món de la música. I això també et canvia. Els discos que escoltes de petita, la música amb la qual ets feliç, plores i t’emociones.

Sempre s’ha mantingut fidel al seu estil, al que li agrada.

Tota elecció comporta una renúncia, però quan esculls fer la música que t’agrada, fora de convencionalismes o del que es porta, això et dona molta llibertat i aquesta és el més important que té el cor de l’artista i no pot ni ha de perdre.

“El cinema d’Almodóvar em sembla trencador, arriscat, és el director espanyol més reconegut i premiat fora de les nostres fronteres, i amb un segell tan personal, m’encanta”

Ara està de gira amb l'espectacle 'Lorca Sonoro', un homenatge al poeta, a Federico.

És molt emocionant perquè és un dramaturg que utilitza uns elements tan únics i els barreja d’una manera tan especial, portant-los al cor: imatges poètiques i metàfores quasi impossibles, però al mateix temps amb paisatges tan propers a tots nosaltres, amb un vocabulari culte però també popular. La veritat és que Federico uneix en la seva obra la bellesa, el compromís social... Són molts els elements que van fer que durant tots aquests anys em fascinés Lorca i tenia moltes ganes de fer un espectacle inspirat en la seva obra, musicant els seus poemes i duent-lo a l’escenari. Aquest any de gira ha estat meravellós, molt emocionant i estic orgullosa d’haver fet aquest projecte de producció pròpia amb l’ajuda d’Ana López Segovia, com a directora d’escena i que ens ha ajudat a donar-li forma a totes les idees que jo tenia en el meu cap. També la direcció musical de Jacob Sureda i després la presència a cada concert de Víctor Clavijo que fa de fil conductor perquè és un concert teatralitzat.

Enmig d’aquesta gira sorgeix 'Pasión Almodóvar' que aquest dissabte 20 de juliol es presenta al Festival Perelada i que el maig s’estrenà a Andorra.

Neix de la col·laboració d’aquests dos festivals –Clàssicand i Perelada– que proposen aquest tipus de projectes diferents. Per a mi és una oportunitat per visitar Peralada amb aquest repertori meravellós. Joan Anton Rechi, la persona que em va trucar per proposar-me la idea, ha estat com un àngel de la guarda en el meu camí. Com que és un repertori tan atemporal, cada nit és un regal, escoltar els arranjaments tan diferents, però amb tanta arrel, de cançons com En el último trago, Piensa en mí, Luz de luna, Volver... Totes les cançons que apareixen a les pel·lícules de Pedro Almodóvar, és un viatge musical impressionant.

Quina opinió té del cineasta i la seva filmografia?

El seu cinema em sembla trencador, arriscat, és el director espanyol més reconegut i premiat fora de les nostres fronteres, i amb un segell tan personal, m’encanta. Representa la passió, el desig, la nostàlgia que sempre està present en les seves pel·lícules a través de les virtuts i defectes dels seus personatges, que molts d’ells, la majoria, són dones. Amb l’ànima femenina que habita en aquests personatges tots ens sentim identificats perquè són completament humans. Almodóvar sap explicar l’Espanya actual, però també la dels anys vuitanta i noranta, amb total claredat. I sap escollir i utilitzar aquestes cançons d’una manera meravellosa, és un dels seus punts forts. De pocs cineastes podríem treure un repertori complet de disset o vint temes i molts més que vam estar seleccionant i treballant al principi. I tots ells són grans èxits, la majoria interpretats per veus femenines com Rocío Jurado, Estrella Morente, Chavela Vargas, Luz Casal que apareixen a les seves pel·lícules i que et traspassen amb la seva emoció i interpretació.

Com les ha afrontat?

Sobretot vaig a l’arrel de l’emoció. El que he intentat o el que ha estat el leitmotiv per poder afrontar aquest repertori ha estat l’emoció, el lloc on em porten a mi aquestes cançons. Algunes d’elles les havia interpretat al llarg de la meva carrera, poques, i altres són noves per mi. Ha estat meravellós treballar des de l’inici amb Moisés Sánchez que m’ha ajudat molt. La seva manera d’afrontar-les, fer els arranjaments m’ha tret de la meva zona de confort, de les fronteres que jo ja manejava dins el meu repertori i m’ha fet créixer i obrir la meva ment, aportant la naturalesa emocional que jo tinc quan canto. Són cançons que expliquen històries molt fortes, de gelosia, de comiats, d’amor, amor profund, i jo he volgut saber d’on venen, què m’expliquen a mi, en aquest moment de la meva vida, i què puc jo aportar amb la meva veu i experiència.

Un repte elevat.

Sí, però crec que les cançons estan per acompanyar-nos, per obrir-nos camins. I l’intèrpret ha d’afrontar aquests tipus de reptes i fer-ho amb llibertat; també amb cançons que semblen intocables com En el último trago. Ningú la canta com Chavela, però què ens diu a cadascun de nosaltres? Aquí és on l’intèrpret ha d’anar, a la seva experiència i essència.