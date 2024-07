Un llibre convida a descobrir els pobles del baix Fluvià amb les veus dels escriptors

Era el 2018 quan la Càtedra de Patrimoni Literari Anglada-Fages publicava l’itinerari literari autoguiat 'L’alt Fluvià' que resseguia el curs del riu de la mà d’autors que l’havien pres com a matèria literària, des del naixement fins a Besalú. Ara apareix la continuació del trajecte a 'El baix Fluvià' passant per pobles del Pla de l’Estany i l’Alt Empordà. Aquest dissabte, a les dotze del migdia, el volum es presenta a la Sala Abadia de Sant Miquel de Fluvià amb la directora de la Càtedra, Mariàngela Vilallonga; la regidora de Cultura, Mar Aymerich; l’autora de la introducció i guió del llibre, Anna Perera; la presidenta d’Amics de la Unesco de Girona, Dolors Reig, i la becària de la Càtedra, Alba Benjumea.

Els textos seleccionats són d’autors ben diversos alguns dels quals sorprenen com Hans Christian Andersen parlant de Bàscara en el seu Viaje por España. No falten clàssics com Fages de Climent, Maria Àngels Anglada, Josep Pla, Montserrat Vayreda, Pere Coromines o Prudenci Bertrana. També investigadors més propers com Marisa Roig o Josep Maria Dacosta.