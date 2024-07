El Festival Perelada es capbussa dins l’univers musical i artístic de Pedro Almodóvar

El 38è Festival Perelada ha aixecat el teló aquest divendres amb un programa principalment emmarcat dins la lírica i la dansa. Tot i això, un espectacle de creació sobresurt per la seva singularitat, 'Pasión Almodóvar', un viatge sonor per algunes de les cançons mítiques que han marcat la seva filmografia i de la mà de Pasión Vega. El concert, fruit de la col·laboració entre el festival empordanès i Clàssicand d’Andorra, on es va estrenar el maig passat, es presenta aquest dissabte a les deu del vespre a l’espai del Mirador amb totes les entrades esgotades i llista d’espera.

El director artístic d’aquest projecte és Joan Anton Rechi, qui dona fe de la "fantàstica" acollida que va tenir l’espectacle fa unes setmanes al festival d’Andorra que, per cert, ell també dirigeix: "Tot i els nervis a flor de pell habituals d’una estrena, el públic va entrar molt en la història i, sobretot, en aquest recorregut sentimental que els proposàvem". També va ajudar el ritme aconseguit i "una posada en escena molt cuidada i d’estil almodovarià".

Pasión Almodóvar neix, explica Joan Anton Rechi, quan s’albira la possibilitat de construir "un projecte particular i únic" diferent dea la resta de festivals. Per al director, a més, és l’oportunitat d’unir el vincle emocional que manté amb Peralada, on no només ha treballat en múltiples espectacles sinó que l’ha visitat com espectador, i l’admiració que sent des de fa anys pel cinema d’Almodóvar i les seves bandes sonores. No amaga com, fins i tot, disposa d’una llista a Spotify amb aquestes cançons. Després que Pasión Vega acceptés el repte, de les vint-i-cinc cançons escollides en una primera tria, es va passar a disset. Totes, a més, van ser arranjades per Moisés Sánchez, a qui defineix com "un músic excepcional, ja que ha estat capaç de donar-los la volta i, en algun cas, fer-les créixer". També remarca com Pasión Vega "se les ha fet seves, interpretant-les des de la seva sensibilitat". Hi ha cançons com Encadenados, tangos com Volver, Se nos rompió el amor o peces properes a la cançó espanyola com La bien Pagá o A tu vera. "Són com petites pel·lícules", descriu. A Pasión Vega l’acompanyen a escenari Sergio Menem, al violoncel i guitarra; Pablo Martín, a les percussions i electrònica; Toño Miguel, al contrabaix, així com el mateix Moisés Sánchez, al piano i direcció musical.

Obra de Pedro Almodóvar que recorda el cartell amb el que ha il·lustrat aquesta edició del festival. / Pedro Almodóvar/Museu de Peralada

Facetes inèdites d'Almodóvar

Paral·lelament al concert, el Museu del Castell de Peralada ha preparat una exposició dedicada també a Almodóvar, autor del cartell del festival. Per primera vegada, la mostra, que s’exhibeix a la biblioteca sota el títol Vida detenida, no parteix de fons propis, sinó de peces en préstec de la col·lecció particular del cineasta. "Estirant la idea del cartell, sorprenent per a la majoria, hem volgut desgranar les diferents facetes artístiques d’Almodóvar com a director de cinema, que el defineix, però també com a escriptor, pintor o fotògraf, una part més inèdita", explica Susana Garcia, conservadora del museu. Així, es podran veure llibres, cartells de pel·lícules, storyboards, guions i fotografies. Molts visitants se sorprendran dels elements que capten l’atenció de l’Almodóvar pintor o fotògraf com gerros i composicions especials i de la influència que tenen en ell els pintors realistes Antonio López i Isabel Quintanilla. Aquesta exposició es pot admirar dins la visita al Museu del Castell i fins a finals d’any.