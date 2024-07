La Bertranada Fest s’estrena exitosament amb Buhos, l’Orquestra Mitjanit i Dj Ryna

Llum, foc, paperets, guspires, molta música i l'ambient de festa major han sigut la clau perquè la Bertranada Fest s'estreni amb un èxit espectacular. La Festa Jove de Vilabertran va omplir de gom a gom la plaça de l'Església la nit del passat 6 de juny amb els concerts de Buhos, l'Orquestra Mitjanit i Dj Ryna, superant amb escreix els 4.000 assistents, segons fonts municipals.

El primer a pujar a l'escenari fou Guillem Solé, la veu i imatge de Buhos, que va fer-ho tot cantant Els millors moments de la vida. La banda baixpenedesenca va aplegar un públic familiar en què grans i petits van cantar a ple pulmó durant l'hora i mitja que va durar el concert i en què es van anar enfilant, gairebé sense pausa, una trentena de cançons en què van combinar temes propis amb alguna versió.

Com no podria ser d'altra manera, la plaça de l'Església es va convertir en un mar de llums quan sonar Barcelona s'il•lumina, però després de la calma d'aquesta cançó van anar sonant temes tan potents com Birres, Today is the day, Nos vamos pal festi o Volcans. I quan ja quedava poc pel final, Solé va fer pujar l'alcalde de Vilabertran Eudald Brugat per donar-li les gràcies per portar-los al seu poble i per la valentia d'organitzar la Bertranada. Tot i alguna incidència tècnica, Buhos va transmetre constantment energia i alegria a tots els assistents, els quals van respondre de principi a fi quan va sonar La nit està que crema.

Seguidament, l'Orquestra Mitjanit van tornar a animar a un públic majoritàriament jove amb un reguitzell de versions ben variades. La banda musical pràcticament estrenava cantant, ja que era la segona vegada que Xevi Serra actuava amb el grup després que Guillem Font, l'anterior veu, s'acomiadés a la Festa Major de Lladó. En acabat, va ser el torn de Dj Ryna que va tancar una nit que ha deixat molt bon regust al poble de Vilabertran. Des de l'Ajuntament exposen que «estem molt contents sobretot perquè s'ha viscut festa, s'ha viscut alegria, amb una diversitat d'edats molt àmplia i amb ganes de passar-ho bé» i remarquen que «agraïm a totes les persones que s'han implicat a la Bertranada per fer-ho possible».