La galeria Horizon de Colera revisita Antoni Tàpies, un pont entre Orient i Occident

La figura d’Antoni Tàpies (1923-2012) sempre ha planat sobre la història de la mítica galeria Horizon de Colera. No ha estat una presència evident, sí intuïda. «No som deixebles seus, però sí que hi ha una inspiració», afirma l’artista Ralph Bernabei, fundador, junt amb la galerista Silvy Wittevrongel, d’aquest redós de l’estiu artístic. De fet, en aquests trenta-dos anys d’existència no li havien dedicat mai una exposició, fins aquest dissabte que, amb la proximitat del centenari del seu naixement, obre portes la col·lectiva A journey with Antoni Tàpies que aplega, entorn un parell de peces originals del barceloní, obres de disset creadors més, nacionals i internacionals que hi dialoguen i estableixen llaços entre Occident i Orient. De fet, Tàpies volia recuperar «l’esperit oriental», present a moltes cultures, i on predomina el desig d’unitat.

Ralph Bernabei reconeix que «hauria estat estrany no fer res sobre Tàpies perquè sempre hem estat molt a prop del mestre». Els artistes convidats a participar són Jean Capdeville, Enrique Brinkmann, Dai-Bih-In, Àlex Nogue,Takesada Matsutani, Andre Marfaing, Andre Martus, Enric Ansesa, Yoon-Hee, Ralph Bernabei, Jerry Wolfe, Bosco Sodi, Christine Hiebert, Joan Pere Viladecans, Jordi Alcaraz, Ferran Gimenez i Mirei Shigemori. A diferència d’anteriors ocasions, quan els demanaven una peça inèdita, pensada per la col·lectiva, han estat Bernabei i Wittevrongel els que han seleccionat, fent valer el pes de l’experiència, peces ja existents dels tallers dels creadors: «Hem escollit el que ens agrada i el que encaixa amb el gest, un treball més sensible, més proper a Tàpies». D’entre els artistes, Bernabei destaca a Dai-Bih-In qui va tenir molta relació personal amb Tàpies als anys setanta, regalant-se mútuament obra.

Una de les obres d'Antoni Tàpies que s'exposen. / Cedida per galeria Horizon

El galerista i artista reconeix humilment que ell no havia tingut Tàpies mai com «un artista admirat, però, després dels anys, li veig peces i el trobo extraordinari». Al seu parer, l’obra del català exigeix a l’espectador «temps» que és el que sembla ens falta avui en dia on predomina l’espectacle. «Tàpies demana una concentració», conclou Bernabei.

Actes paral·lels

Al llarg de l’exhibició, que s’allarga fins al 30 d’agost, cada dia -menys dilluns i dimarts, de sis de la tarda a nou del vespre, s’ha previst una performance de Soren Evinson i projectar una pel·lícula documental d’Andre Labarthe (1982) per a la Televisió francesa.