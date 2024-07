Veus i música per somiar que un altre món és possible, al Festival Perelada

De la mancança cal fer virtut i els responsables del Festival Perelada han sabut esprémer al màxim els anys d’experiència i el coneixement de l’escena que tenen entre mans per donar forma a una nova edició reduïda, a l’espera de disposar de l’auditori definitiu. El tenor polonès Piotr Beczala, molt estimat i admirat pel públic del festival, ha estat convidat, junt amb la pianista Sarah Tysman, a donar el tret de sortida aquest divendres amb un recital dedicat a Txaikovski, Moniuszko, Dvorák, Verdi i Puccini. Serà el primer de catorze espectacles de més petit format, entre ells l’estrena d’una òpera de factura catalana, que es podran gaudir al llarg de tretze nits, fins a l’11 d’agost, en diferents espais del Castell: l’església del Carme, el Mirador i els jardins del celler.

Els eixos sobre els quals se sustenta el festival es mantenen inalterables els últims anys i marquen, de nou, la programació que gira entorn la lírica, la dansa i la música de cambra. Dins el camp de la lírica, per Peralada passaran aquest estiu intèrprets internacionals d’alt nivell com les sopranos Sonya Yoncheva, que farà parella amb el tenor espanyol Ismael Jordi per interpretar junts un repertori de sarsuela; Anna Pirozzi, una de les grans veus de l’òpera italiana recent, actuarà amb un quartet de corda oferint un programa d’àries d’òpera de Donizetti, Bellini, Verdi, Leoncavallo i Puccini. Una altra veu destacada, i especialment vinculada amb Peralada, serà la de Sara Blanch que amb el baríton Paolo Bordogna i el pianista Giulio Zappa, retran homenatge a Rossini i el seu repertori. Amb més recolliment, i entre el celler i l’església del Carme, es degustarà el lied La bella molinera compost per Schubert a partir de belles cançons romàntiques. La proposta anirà a càrrec del tenor Julian Prégardien, l’actor Francesc Torrent, la guitarrista Isolde Santana i la pianista Anna Gebhardt.

Homenatge a les dones esborrades de la història

Una de les grans apostes enguany és l’estrena de l’òpera en dos actes 'Don Juan no existe' de la compositora Helena Cánovas, guanyadora de la segona edició del Carmen Mateu Young Artist European Award Opera and Dance. Cánovas vol retre homenatge a totes les dones esborrades de la història a través del personatge de Carmen Díaz de Mendonza Aguado, la comtessa de San Luis, autora de l’òpera escrita i estrenada a principis del segle XX. A més, una altra obra de Cànovas, Intorno a due vermiglie e vaghe labbra, servirà com a punt de partida per a un grup de joves compositors per crear 'Renaissance Reloaded'.

Respecte a la música de cambra, a Peralada es podrà escoltar a una de les formacions més prometedores del panorama actual, Kebyart, amb un programa dividit en dues parts que esdevé un joc de diàlegs. Entre els compositors escollits Rameau, Bach, Widmann i Ravel al qual s’evoca amb una fantasia creada per Marco Mezquida a partir del Tombeau de Couperin.

Dos joves pianistes seran sensació a Peralada: l’aclamat coreà Yunchan Lim interpretant Mendelssohn, Txaikovski i Músorgski, i la virtuosa i carismàtica Yuja Wang, d’origen xinès que tancarà el festival. Per ambdós és el debut en aquest escenari. Per a qui, sens dubte, no ho és, és per a Jordi Savall que torna al festival després de la calidesa amb la qual va ser rebut l’any passat. Ara ho fa acompanyat per la seva formació Hespèrion XXI, i junts interpretaran El foc i les llàgrimes de les muses, un programa amb compositors i instrumentistes renaixentistes de l’era elisabetiana com Christopher Tye, William Byrd, Richard Nicholson o John Dowland.

El programa no oblida la dansa. D’una banda, un vell conegut, Carlos Acosta i la seva companyia Acosta Danza amb Folclor i, per l’altra, una selecció de ballarins catalans i internacionals que donaran vida a 'Terra llaurada'.

Piotr Beczala Peralada estima Piotr Beczala, un tenor polonès amb una veu de gran bellesa i que enguany ha estat convidat a obrir el festival el 19 de juliol amb un recital a l’església del Carme a les vuit del vespre.

Sonya Yoncheva És una de les grans sopranos dels nostres temps. La seva veu càlida ha estat reconeguda i aclamada. A Peralada actua amb Ismael Jordi el 26 de juliol a les set de la tarda a l'església.

Ismael Jordi El tenor espanyol Ismael Jordi va debutar l’any passat al Metropolitan de Nova York. A Peralada, amb Yoncheva, cantaran sarsuela el 26 de juliol a les set de la tarda.

Anna Pirozzi La soprano napolitana és una de les grans veus de l’òpera italiana recent. A Peralada proposarà un viatge al seu país natal. El 27 de juliol a l'església a les set de la tarda.

Acosta Danza L’idil·li entre Peralada i Acosta Danza persisteix i en aquesta edició els ballarins talentosos de la companyia d’Acosta presenten Folcror, una proposta que s’acosta a les arrels cubanes i l’influx africà, espanyol, llatinoamericà i europeu. Serà el 27 de juliol a les deu de la nit al Mirador.

Jordi Savall i Hespèrion XXI Després de gaudir de Jordi Savall i Le Concert des Nations, l’any passat a Peralada, de nou repeteix presentant El foc i les llàgrimes de les muses, música antiga i llunyana, el 30 de juliol a l'església a les vuit del vespre.

Julian Prégardien Nascut en el si d’una família de músics, aquest tenor alemany serà un dels intèrprets del lied La bella molinera de Schubert, el 31 de juliol a les set de la tarda al Mirador.

Yunchan Lim La crítica i el públic han elevat aquest pianista coreà de dinou anys fent d’ell un dels intèrprets més desitjats. El 3 d’agost debuta a Peralada a l'església del Carme a les vuit del vespre.

Kebyart Kebyart són quatre músics plens de talent compartint una passió infinita per la música de cambra. Els seus eixos: la literatura original, el compromís amb la creació i els arranjaments propis. El 4 d'agost a les set de la tarda al Mirador interpretaran Miralls daurats.

Sara Blanch La soprano catalana, primera resident del Festival el 2016, actua, previ el seu debut a Milà, el 5 d’agost a Peralada amb el baríton Paolo Bordogna i el pianista Giulio Zappa, a l'església del Carme a les vuit del vespre.

Helena Cánovas Peralada estrena òpera, Don Juan no existe, amb música d’Helena Cánovas, una peça que ret homenatge a totes aquelles dones esborrades de la història. El 8 d’agost, al Mirador a les deu de la nit.

Terra Llaurada Onze ballarins catalans i europeus pugen a l’escenari del Mirador, el 10 d’agost a les deu de la nit, dedicant una nit a les llavors creatives de casa nostra.

Yuja Wang Virtuosa i carismàtica, la pianista Yuja Wang encisa. En ella, diuen, pot conviure una extrema dolçor i la màxima ferocitat. Després de recórrer el món, l’11 d’agost debuta a Peralada a l'església del Carme a les vuit del vespre.

