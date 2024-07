"Hi ha tantes veus, que sembla que estiguin esperant que les escoltis"

'Permagel' (2018) va situar a Eva Baltasar (Barcelona, 1978) en el mapa literari nacional i internacional. Més tard, arribarien 'Boulder' i 'Mamut' fins aquesta darrera quarta novel·la, 'Ocàs i fascinació', sempre fidel a Club Editor. Per parlar sobre aquest últim llibre, Eva Baltasar va visitar divendres passat, 12 de juliol, la Societat d'Agullana, dins el cicle Punt de Lectura, per desgranar-ne detalls i explorar interioritats del procés creatiu. Ho va fer davant un centenar de lectors als quals va confessar que ja es delia per, en pocs dies, recloure's a casa seva i començar nou llibre. “Seran les meves vacances”, va assegurar amb joia.

Després de l’èxit del tríptic sobre la maternitat, amb Ocàs i fascinació demostra que es pot renéixer.

No tinc la sensació d’haver renascut, però sí d’haver continuat escrivint. És diferent del tríptic i també té coses en comú: hi ha el meu estil, la veu d’aquesta dona en primera persona i la incomoditat, però és una obra que va cap a una altra banda.

Va ser complicat emprendre aquest nou projecte?

Complicat no, tenia clar que no volia parlar de la maternitat. És trobar una veu que m’interessi, em sedueixi i em deixo arrossegar. N’hi ha tantes, de veus, sembla que estiguin allà esperant que les escoltis.

Així, va afrontar el nou llibre amb il·lusió.

Sempre. A mi el que més m’agrada és escriure. Acompanyar als llibres ja ho fas, però arriba un moment, com les criatures, que ja han d’anar soletes.

La protagonista, de la que no sabem el nom, torna a ser una dona.

El meu entorn, de tota la vida, ha estat molt femení. Vinc d’una família que era un gran matriarcat. Tinc una germana, tot de cosines, les parelles han estat dones, he tingut filles. De manera natural, és un món que conec molt més. I jo m’identifico molt amb els personatges i m’és molt més fàcil si són dones. Hi ha escriptors que no perquè també pots imaginar. Ara, mai se sap.

Aquesta dona que retrata viu una situació delicada: tot i tenir estudis, acaba al carrer. Això sobta, però està passant.

I més ara que mai a les darreres dècades. Fa quaranta o cinquanta anys, la distància que separava els dos móns era molt grossa: de la seguretat relativa de tenir una feina per tota la vida, poder comprar un pis, tenir una família, una estabilitat, a la intempèrie. Anaves baixant de graó en graó i hi havia una seqüència lògica, però ara, en canvi, tot és tan precari, tan fràgil. Gent amb carrera, fills de l’abundància viuen al carrer, amb contractes laborals precaris. El preu de l’habitatge, sobretot a la ciutat, obliga a les persones, ja no només a la primera joventut sinó a la maduresa, a compartir pis amb desconeguts. Potser pots menjar, pagar-te el mòbil, però no un sostre. Una habitació de lloguer a Barcelona val 800 euros. I una habitació sense cap contracte: avui estàs i demà, fora.

La protagonista, a més, és una dona molt sola, sense xarxa.

Anem cap aquí, a un individualisme cada cop més crònic. Sembla que estem molt connectats, tenim molts amics, molts likes, però realment no són relacions reals. Hi ha gent que no té xarxa, que no té amics. Jo mateixa he començat a fer-ne als quaranta. Abans no en tenia ni un per circumstàncies de la vida: una infància rara i puges sense fer amics. Ara ja en tinc alguns i són molt valuosos. I gent que no té família, o que s’hi ha barallat i no s’hi parla, o que està en un altre país. Això no vol dir que tota la vida estiguis sense xarxa, però sí en algun moment amb ningú que et socorri i t’ajudi i et veus abocat al carrer.

Eva Baltasar, en els jardins de la Societat d’Agullana, divendres passat. / Josep Ribas

El que troba al carrer és la violència i la indiferència.

Ho hem normalitzat tant que ni et mires les persones que viuen al carrer. Ho veus i no ho qüestionen. És el fenòmen del sensellarisme. Al carrer hi trobes homes, dones, famílies, de totes les edats.

Però també hi troba la Trudy que l’ajuda sense demanar-li res.

Cap aquí és on hem d’anar, aquesta gent que, de manera totalment altruista, és solidària i empàtica, aquesta gent sostenen el món i la humanitat, que no vol dir que dediqui la seva vida a això, no és la mare Teresa de Calcuta, però en un moment puntual l’ajuda. Jo no vull veure a la protagonista com una víctima i, per això, la Trudy la duu cap a dins, li fa de mestra, li ensenya una feina (netejadora), la resitua, li dona una xarxa i això l’enforteix. Al principi pensava que el sistema escopia la gent a fora, però no, el sistema se sustenta així. És inhumà.

Així aprèn l’ofici i l’eleva. Diu que aspira a la puresa i fa que els objectes esdevinguin protagonistes de l’escena.

El dignifica. És una feina que jo he fet. Quan estava a la Universitat treballava de cambrera i era tan horrible que vaig anar a netejar cases, que era molt millor. Triava els meus horaris, arribava a guanyar més diners i podia treballar sola, no havia de tractar amb gent. És un ofici com un altre. El tema està que allò que estiguis fent, fes-ho amb amor i fes-ho bé. Té un valor això. A més, ella és una dona molt civilitzadora, molt cosmogònica, cada habitació és un univers. Té en compte els objectes, com buscar bellesa en aquest món tan lleig. I al final, el que aconsegueix és acabar vivint a les cases dels altres. Per tant, també ho gaudeix. Així, és una feina que fa per a ella, per als altres, no sé fins a quin punt, però no només pel sou sinó per trobar-s’hi bé.

"Em consola molt saber que, al connectar amb les meves històries, no estic tan sola al món" Eva Baltasar — Escriptora

I es recrea en els gestos i els detalls com fa vostè amb la seva escriptura. També s'allunya de la tendència, d'una escriptura que s'apropa al món visual.

Jo no escric pensant en el lector ni en què li pot agradar, escric per mi bàsicament, encara que ja sàpiga que serà llegit. Jo sóc de detall, m’agrada aturar-me, reflexionar i he vist que connecto amb lectors d’aquesta manera. És possible. Però si els meus llibres no agradessin o no fossin llegits, jo continuaria escrivint així, no intentaria fer una altra cosa. Potser al final no em publicarien, però jo vinc de quinze anys d’escriure poesia. I qui llegeix poesia en aquest país? Quatre gats, però jo ho feia perquè m’agrada, estimo treballar el llenguatge.

Com va anar això de fer el salt a la novel·la?

De manera casual, no pretenia escriure una novel·la, però vaig tenir problemes existencials i vaig anar a una psicòloga que em va dir que estava molt desestructurada i que escrivís la meva vida en quatre pàgines. Vaig començar i em vaig adonar que era molt avorrit però que començava a fabular a partir de la meva pròpia vida i em va interessar, ho vaig trobar divertit i d’aquí va sortir Permagel que ja no és la meva vida sinó, a partir d’ella, la d’una dona amb una veu que, a mi, em va seduir. I va sortir una novel·la i m’ho vaig passar tan bé que quan vaig acabar vaig decidir fer-ne dues més. I així vaig anar a Club Editor, amb un projecte de tríptic no escrit i em va anar bé.

La presentació es va fer dins la sala i no als jardins de la Societat, a causa de l'amenaça de pluja. / Josep Ribas

La va sorprendre la rebuda de Permagel?

Sí, ho vaig rebre amb molta alegria i gratitud. Ara m’han passat tantes coses a la vida que quasi no m’altera res. Però tampoc és d’avui per demà. De cop i volta, el premi Llibreter, les traduccions... i com no estic a l’espera del que arriba, jo segueixo escrivint. I com tot això m’agafa escrivint, és secundari.

Ser conscient que ha connectat amb milers de lectors que, a més, li han estat fidels, l'emociona?

És molt bonic i em consola molt saber que, al connectar amb les meves històries, no estic tan sola al món. És una alegria i per això vaig molt als clubs de lectura per Catalunya, sobretot, perquè et trobes amb tants lectors que valoren i que m’ho diguin fa molt feliç.

Hem parlat d’Ocàs, la primera part del llibre, però aquest en té una segona, Fascinació. Aquí entrem en una altra dimensió de la protagonista, més espiritual i simbòlica, juga amb molts elements, a travessar una frontera.

Té moltes capes de lectura i et pots quedar on vulguis. Per mi és que hem arribat al final de l’ocàs d’una civilització. També a l’ocàs de la protagonista. Jo pensava, a escala social, què podem fer? Per mi és mirar cap a una altra banda i recuperar allò que forma part de la condició humana i que hem deixat totalment de banda que és l’espiritualitat. No vull dir religió, sí el miracle de la vida, ser conscients que som germans, que estem units, que el que faig afecta els altres, a la terra. Així ella miri cap allà, però està tan malmesa que ho fa des d’un punt molt delirant, malaltís. Crea una religió pròpia, amb una figura d’adoració, i això dona sentit ple a la seva vida. Casa seva es converteix en un temple, la seva vida va enfocada cap a aquesta adoració i això la salva. Vist des de fora, però és molt boig. Dins del seu cap tot té un sentit molt ple i és molt bonic. Hi ha un component amorós, eròtic.

"Els meus llibres contenen molta cosa subtil que dona peu a la interpretació. No queda tot tancat. Pot ser això, pot ser allò i, per mi, és bonic" Eva Baltasar — Escriptora

Tot i que traspassar certes línies et pot dur a un lloc molt fosc.

Bé, és la malaltia mental tan associada a la gent que acaba desposseida de tot vivint al carrer.

Totes les dones que ha construït a les seves novel·les contenen una part de vostè?

Inevitablement i moltes de les coses que diuen les subscriuria, no tot, però sí aprofito la seva boca, Té un punt cartàrtic i em quedo tan a gust. No he tornat a teràpia, no em cal, ja ho he dit, que ho sàpiga tothom. M'hi emmirallo molt, escriure és una manera d’anar cap a l’inconscient. En el cas de la Fascinació és molt clar, és connectar amb els instints destructius de mort. Jo no vaig pel món matant gent, però com a escriptora o lector pots connectar amb això i, a través de l’escriptura o la lectura, transformar-ho en algo creatiu, sublimar-ho i deixar-ho anar. És molt sa.

També ho és compartir una escriptura tan íntima.

És molt bonic. El llibre és el mateix per a tots, però hi ha una part que jo no he escrit, és una bombolla que tinc al cap, elements que no he escrit o els he retallat i que formen part del llibre. I aquesta bombolla cada lector l’omple i és personal, amb les seves creences, desitjos, projeccions. Amb això acaben de fer la novel·la i cada lectura és vàlida. Hi ha, fins i tot, lectures contraposades i em miren a mi com si jo tingués la veritat. Són llibres amb molta cosa subtil que dona peu a la interpretació. No queda tot tancat. Pot ser això, pot ser allò i, per mi, és bonic.

Rere això hi ha moltes hores de treball.

Sí, de connexió, de reflexió, de com dir-ho, aquest treball poètic del llenguatge que és el que més feina em porta, més que l’argument. Treballar el ritme, la musicalitat, com dir amb unes quantes imatges el que podia haver explicat amb uns quants paràgrafs, pensar el món en imatges, això és el que més gaudeixo, i el que més feina i maldecaps em porta, però del que, al final, estic més contenta. Ocàs i fascinació és el llibre que més he treballat perquè volia que el ritme fos el mateix de principi al final.

Eva Baltasar i Enric Tubert, durant la presentació. / Josep Ribas

I fer-ho en català.

És la meva llengua materna, no considero fer-ho en cap altra. Sé castellà, però no sabria escriure això en castellà. De fet, no em tradueixo, no en sé. És una llengua apresa, per mi. Una traducció és fer un viatge d’un llibre a una altra llengua, una altra cultura. Jo faria una traducció de Google, totalment pobre, es perdria tota la poètica.

Les anteriors novel·les acumulen unes quantes traduccions –setze o disset- i amb elles arriba a altres cultures que també connecten amb aquesta escriptura tan íntima.

Ho fan bé, però es fixen en coses diferents. Permagel, per exemple, quan a Catalunya no s’havia parlat de la maternitat, en viatjar a Madrid, en castellà, llavors va començar a parlar-se. O a Itàlia es fixen en els colors. Ressonen per coses diferents. És meravellós, mai sé què em trobaré. A França volen psicoanalitzar al personatge, cosa que jo no he fet, però, bé, juguem (riu). Ho trobo divertit perquè em fa veure coses del llibre que no havia vist.

Se sent privilegiada de poder dedicar-se a escriure en aquest país, viure d’això?

Oi tant, és una gran sort que tinc, poder viure d’escriure. Fent poesia no podia. Ni aquí ni sé si en algun lloc es pot.