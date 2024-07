“L’equip artístic s’ha reinventat per donar una musculatura al Festival Perelada”

A un dia d’aixecar el teló del rebatejat Festival Perelada, el director artistic Oriol Aguilà exalça els valors de l’equip que dirigeix i que dona forma al programa que presenten: "És el millor que tenim".

Un estiu més sense auditori. Això ha condicionat el programa?

Evidentment. Nosaltres pensem la programació en funció dels espais on podem actuar i de les audiències a les quals ens podem dirigir. Per tant, això marca absolutament el perfil i la personalitat de la programació i més en un festival que s’ha dedicat sempre a les arts escèniques, que necessita uns escenaris i té uns condicionants tècnics per poder muntar una tipologia d’espectacles molt determinat. És cert que aquest trànsit ens ha fet que ens reimaginem, mirem de donar la màxima utilitat als espais de petit format que tenim i que, fins i tot, n’explorem de nous en la proximitat on poder actuar. Per tant, l’equip artístic s’ha reinventat per poder donar una musculatura al festival, amb aquesta ambició artística que sempre hem volgut mantenir, amb l’excel·lència, que és segell de la casa i sobretot l’aposta per la creació que és el que continua fent Peralada diferent.

Del nou auditori ens pot avançar alguna cosa més?

L’equip de la casa l’està estudiant, pensant i definint. A partir d’aquesta realitat, nosaltres programem i planifiquem.

Amb aquests condicionants, doncs, com ho han plantejat?

És una programació cent per cent lírica, clàssica i dansa, a excepció de la nit del cinema. Mantenim el cor i les essències amb l’excel·lència dels noms més importants de la música a nivell internacional i, a l’hora, posant en valor una de les nostres missions essencials que és el talent de casa, apostant, més que mai, per la nova creació, la descoberta i els talents joves. Tenim, doncs, els grans noms que la nostra audiència sempre ha volgut disfrutar a Peralada i a l’hora projectes molt estimulants d’artistes emergents i nova creació.

Parlant de talents joves penso en Sara Blanch que actua enguany i que va ser la primera artista resident del festival, una soprano que ha anat creixent amb Peralada.

És el que fa més il·lusió. Efectivament, Sara Blanch s’ha convertit en una grandíssima cantant internacional i, de fet, s’ha consagrat a Rossini. Cantar papers principals a Pésaro, la meca de Rossini, és el que et dona la benedicció definitiva. Ja hi va cantar l’estiu passat i també ho farà aquest. De fet, vindrà des d’allà per fer el recital a Peralada amb Paolo Bordogna i Giulio Zappa. Hem volgut que sigui una nit Rossini, preciosa. Ella és un molt bon exemple d’aquest seguiment i vincles del festival amb els artistes que hi passen.

Un altre jove talent és Helena Cánovas amb l’estrena de la seva òpera 'Don Juan no existe' dedicada a homenatjar les dones creadores oblidades d’ara i abans.

És un projecte que ve de lluny perquè és la guanyadora del premi Carmen Mateu. El jurat va valorar la seva personalitat i es va imposar davant de moltes candidatures internacionals. És un projecte que vol connectar els festivals i l’òpera amb el món d’avui i que parla d’aquelles dones, no només a la música sinó a la literatura, a les arts, a la ciència, que la història les ha esborrat pel fet d’haver estat dones. I el relat d’aquesta òpera va d’això amb un equip artístic molt potent i un espectacle que té una llarga vida perquè ja està confirmada la seva presència a Madrid, als teatre del Canal dins la temporada del Teatre Real, i després viatjarà al Liceu a Barcelona i al Teatro de La Maestranza de Sevilla donat que tracta del personatge de don Joan que és molt sevillà. És un projecte que neix a Peralada, però que anirà creixent i madurant. Ens fa molta il·lusió donar suport a una compositora com Helena Cánovas, donar-li aquesta plataforma, que és el festival i el premi, per desenvolupar la seva creació.

"Posem en valor una de les nostres missions essencials, que és el talent de casa i la nova creació"

Blanch i Cánovas representen el que un festival ha de ser: motor de creació i projecció.

Sí, és la nostra visió i actitud. Nosaltres sempre hem tingut clar que un festival és un punt de trobada, de generar un espai de felicitat al públic, però també interrogants, inquietud i que estimuli reflexions i un esperit crític. I això no està renyit amb un moment de gaudi en família i amics. Podríem dir un estiu vacacional, però amb un objectiu també artístic i intel·lectual. Els festivals europeus sempre han nascut amb aquest concepte i crec que som fidels a això. De fet, el públic dels festivals busca el gaudi, però també descobrir i ser interpel·lat.

Dins aquest gaudir i descobrir apareix Almodóvar que se’ns presenta com a cineasta, però també en moltes altres facetes seves.

Almodóvar és l’autor del cartell d’aquest any. Arrel d’això hem decidit fer una exposició a la biblioteca del Castell i després dedicar-li una nit amb Pasión Vega en una col·laboració amb el nou festival d’Andorra, Clàssicand, que dirigeix Joan Antón Rechi, director també d’escena de Pasión Almodóvar. També el fem, com cada any que celebrem una nit del cinema, en col·laboració amb el Barcelona Film Fest.

El tret de sortida del festival serà amb un recital del tenor polonès Piotr Beczala, un vell conegut del públic, molt estimat.

Segurament és el príncep dels tenors, l’elegància màxima. Va estar a l’església del Carme i inaugurant una edició del festival a l’auditori. Ara torna després d’un parèntesis llarg perquè ell havia de cantar l’Aída l’any de la pandèmia, debutant com a Radamès (el capità de la guàrdia egípcia) amb nosaltres, era un regal que ens feia. I ara ve amb un programa de cançons de Txaikovski i una ària d’Eugeni Onegin, tota la primera part, que li fa molta il·lusió perquè s’hi ha dedicat molt, i la segona part àries d’òperes amb Verdi, Puccini, Dvorák... Serà una nit per disfrutar absolutament.

Dels espectacles programats, algun li fa especial il·lusió d’haver aconseguit?

És difícil escollir, tots. Quan programes tots fan la mateixa il·lusió, els vols viure tots. La nit de sarsuela amb Sonya Yoncheva i Ismael Jordi que serà magnífic i entronca amb la tradició de sarsuela amb generacions prèvies a casa nostra i que també reivindiquem; la nit d’Anna Pirozzi dedicada a Puccini en el seu aniversari; tornar a tenir Jordi Savall. I després aquestes dues nits híbrides entre el celler i l’església del Carme -La bella molinera amb el tenor Julian Prégardien i Miralls daurats amb Kebyart- que forma d’aquestes descobertes que volem tastar i provar, a veure com funcionen.

I no pot faltar la dansa.

Tornar a tenir Acosta Danza és fantàstic. També la nit de dansa, Terra Llaurada, que ha preparat Aleix Martínez, a la direcció artística, evocant l’obra de Joan Miró. Martínez convida a ballarines, ballarins i coreògrafs de casa nostra principalment que estan treballant arreu del món, d’un altíssim nivell. Tots han preparat un programa d’una nit que serà molt i molt especial que recomano vivament. No passa cada dia que tinguem totes aquestes creacions a la mà en una sola nit i en un espai tan íntim i de tanta proximitat com el Mirador.

