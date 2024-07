Ramon Gener, l'últim cavaller del Sant Greal

Ramon Gener és un excel·lent divulgador de la música clàssica, capaç de transmetre, a l'auditori que tingui al davant, la profunda i íntima passió i admiració que sent per les creacions dels grans compositors. D'això en van ser bons testimonis tots els lectors -principalment, lectores- que aquest passat dimarts a la tarda van omplir fins dalt l'auditori Monturiol del Cercle Sport Figuerenc per assistir a la presentació, organitzada per la biblioteca, de la seva primera novel·la, Història d'un piano (Columna), guanyadora, de forma ben merescuda, del premi Ramon Llull. L'èxit que està obtenint Ramon Gener amb aquest llibre, la història increïble del seu piano i, al mateix temps, un recorregut colpidor per la història convulsa de l'Europa del segle XX, quasi el sobrepassa. No només Història d'un piano es manté dins la llista dels llibres més venuts des de fa setmanes sinó que ara, el seu autor, iniciarà una extensa gira de promoció per LlatinoAmèrica i els Estats Units i, a més, ja s'ha previst que es tradueixi a l'àrab i a altres llengües europees. "El que em passa amb aquest llibre és que m'adono que el piano no ha estat mai meu, que sóc l'últim cavaller del Sant Greal i vosaltres, tots els lectors del món que l'heu llegit o el llegireu, us convertireu en els marmessors del meu testament, de què ha de passar amb ell després que jo mori. Perquè el llibre està escrit per al piano, perquè li dec molt, moltes hores de transcendència i necessito retornar-li", va confessar emocionat.

Escriure Història d'un piano no ha estat fàcil, tot i que, inicialment, així ho imaginava Ramon Gener, prenent com a referència els anteriors llibres publicats, a mig camí entre l'assaig i la novel·la. Tres anys li ha requerit el procés de recerca i escriptura. "He perseguit cementiris, capellans, tothom m'ha pres per boig, he anat per tot arreu, m'he passat molt temps voltant per Alemanya buscant les petjades del piano", va explicar. Un viatge físic i emocional cercant a tots aquells que van ser propietaris, abans que ell, del piano que custodia a casa seva. Un engranatge que es va començar a moure quan, durant una restauració profunda de l'instrument, van emergir alguns "ferides" que preservava en el llit del teclat, invisibles als ulls quotidians. Va ser allò, aquella descoberta, el que va empènyer a Ramon Gener a iniciar la recerca i, més tard, a enfilar la redacció del llibre amb la informació que havia aconseguit tot i confessar que "resulta pràcticament impossible reconstruir tota la història d'un instrument". Ell, però va resoldre-ho molt bé. "La feina del novel·lista és omplir amb ficció tots els forats negres que hi ha al mig. Cada dada que tens és com una estació de tren i la ficció el túnel pel qual passes", va descriure eficaçment.

Una llarga cua de lectors esperant que Ramon Gener els signès el llibre. / Cristina Vilà

Tot i no voler desvelar gaires secrets del llibre, respectant a aquells que encara no l'havien llegit, va reconèixer que molts dels personatges que hi apareixen són reals com l'afinador i restaurador, que és també l'afinador del Gran Teatre del Liceu i un dels restauradors de pianos Jorquera, o la persona que li va vendre el piano, aquí transformada en una mena de follet màgic. Va ser en una botiga al carrer Santa Tecla, del barri de Gràcia, a Barcelona, habitada per "pianos ferits de mort, a les últimes, però quan vaig anar a la rebotiga i el vaig veure, vaig saber que era aquell; tot i que estava destrossat i no sonava a res, sabia que un dia ho faria.

"Em nego a pensar que les coses són perquè sí, tinc la il·lusió que aquí (el piano) hi ha un tipus de transcendència, que quan ho veus en el paper només són unes notes negres, però que quan sonen...". I Ramon Gener ho va fer en diferents ocasions amb el piano que hi havia a la sala, que havia pertangut a Francesc Basil i, més tard, salvat per Carles Coll, per transmetre allò que ell sentia, que "la música és la cosa més important després de totes les coses importants de la vida, perquè la música és l'única cosa del món per saber què és transcendent". Gener va rebel·lar-se "contra la música com a distracció, tot i que està molt bé distreure's, però la música és molt més que això". El músic i escriptor va parlar de la matemàtica de la música i com aquesta "és l'única cosa del món que t'escolta". Aleshores, moltes lectores van agrair-li vivament haver escrit el llibre. Una d'elles, fins i tot, va confessar haver tornat a tocar el piano que tenia a casa després de molts anys de no fer-ho. "Quan deixes la música, aquesta se'n va", va respondre Gener, situació que havia viscut ell mateix quan als onze anys va abandonar el Conservatori "perquè no ho suportava". Aleshores, "la música l'has de tornar a conquerir perquè ella és massa important i té el seu orgull".