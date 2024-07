El pensament de Benjamin s'acosta al món digital i apropa la memòria a les joves generacions, a Portbou

El repte actual i futur que desplega el món digital i les seves eines lligat a l'estudi del passat centrarà el 10è Col·loqui Internacional Walter Benjamin que, enguany, retorna després d'un llarg temps d'absència, quan es va passar a realitzar entre Girona i Barcelona, a fer-se totalment a Portbou, poble on va morir el filòsof i on va néixer el Col·loqui l'any 2009. Aquesta decisió ha estat possible gràcies a la suma d'esforços de totes les institucions públiques implicades en l'organització: des de la Càtedra Walter Benjamin. Memòria i Exili de la Universitat de Girona, la Generalitat de Catalunya i el Memorial Democràtic, passant pel Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera -institució que va crear-lo- i, finalment, l'Ajuntament de Portbou. Durant la presentació, aquest dimecres a Portbou, del Col·loqui, en el qual participaran destacats experts en la irrupció digital com José María Lasalle, Juan Martin Prada o Matilde Eiroa, el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha destacat que "volem donar-li la centralitat que es mereix a Portbou dins les polítiques públiques de memòria al nostre país perquè té una significació importantíssima". Per la seva part, l'alcalde, Gael Rodríguez, ha celebrat vivament l'altíssim nivell del programa i també aquest retorn del Col·loqui al poble: "Nosaltres hem centrat la memòria com la política cabdal del nostre mandat i volem erigir Portbou com la capital de la memòria democràtica, ser aquell lloc que, des d'una frontera, ens connectem al món per reflexionar plegats sobre el passat més fosc de la nostra història, des d'on construir memòria pel futur".

L'any 1935, Walter Benjamin va escriure el llibre 'L'obra d'art en la seva època de la reproductivitat tècnica', ara ja un referent, just en un temps en que el món cultural i la vida social estava vivint una transformació amb l'explosió del cinema i la ràdio. "Sempre hem pensat el Col·loqui tenint en compte allò que potser Benjamin pensaria sobre el nostre present, com a gran analista del seu temps, posant com a epicentre temes que són claus en el món contemporani, com és ara la irrupció de les tecnologies digitals", ha comentat Jordi Font. Dins aquesta línia, Font parla de "la intel·ligència artificial o l'algoritme que ens condiciona el nostre consum cultural i té una incidència en la història, en com percebem el passat, amb la immensitat d'imatges i relats que proliferen a la xarxa i que han posat en crisi la manera com ens hi aproximàvem tradicionalment".

Per la seva part, el director de la Càtedra Walter Benjamin, Maxi Fuentes, ha remarcat com s'ha volgut mantenir una certa continuïtat amb les temàtiques vinculades amb el pensament de Benjamin, però dur-lo al present, ja que el seu pensament és, avui en dia, un referent cabdal a molts nivells. Maxi Fuentes creu que l'explicació resideix en la pròpia vida del filòsof "que ens permet pensar en moltes altres vides, gent que ha patit la persecució nazi, l'exili, el tancament en camps de presoners o concentració a la Primera i Segona Guerra Mundial i que acaba en zona de frontera". També, afegeix el director de la Càtedra, "el seu pensament complex i molt tècnic, des del punt de vista filosòfic, però que alhora planteja qüestions de forma prematura sobre la tècnica o la memòria, sobretot la dels vençuts, els que no la tenen". "El seu pensament és molt vigent i ha inspirat moviments", conclou tot lloant els esforços de totes les institucions que fan possible aquest Col·loqui i la varietat dels actes que proposa i que atrauen "un públic no exclusivament acadèmic sinó molt variat".

Teatre, sessió de dj i ruta

Durant la presentació, el director del Museu Memorial de l'Exili, Miquel Aguirre, ha valorat com "molt important el retorn del Col·loqui a Portbou" i la suma de l'Ajuntament com a membre del Consorci, així com que aquest "tingui un ressó social" apropant el món acadèmic amb el públic en general. En aquest sentit, ha volgut destacar, dins la programació, la conversa/cafè que mantindran, el 21 de setembre, l'artista Francesc Abad i la filòsofa i escriptora Cristina Massanés entorn l'exposició 'Gent de re' que s'exhibeix actualment al Mume. També, com a novetat, la representació de l'obra teatral 'El Gegant del Pi' de Pau Vinyals, sobre la memòria familiar, i una sessió musical 'World Wide Music' amb Saiqel Dj. Aquests actes, junt amb les intervencions d'Alberto Venegas i Antonio César Moreno que analitzaran la rellevant indústria del videojoc, ja que, com assenyala el director del Memorial Democràtic, "molts dels seus productes tenen com a matèria primera el passat". L'objectiu, però és apropar-se a les joves generacions, ja que aquestes són les principals consumidores. Per tancar el Col·loqui, diumenge, el darrer dia, es tornarà a fer la ruta Walter Benjamin Banyuls-Portbou que inclourà una intervenció artística en col·laboració, com cada any, amb la Nau Côclea.

Val a dir que totes les ponències del Col·loqui seran d'accés lliure, tot i que els organitzados suggereixen inscriure's prèviament.