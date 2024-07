Mor a l'Empordà l'escriptora Rosa Regàs als 90 anys

L'escriptora i editora catalana Rosa Regàs ha mort aquest dimecres als 90 anys d'edat en la seva residència de Llofriu. Marcada per la seva diversitat i profunditat, la seva carrera literària abasta des de novel·les i assajos fins a articles periodístics i al llarg de la seva trajectòria va rebre diversos premis, entre ells el Nadal el 1994 per 'Azul' i el Premi Planeta el 2001 per 'La canción de Dorotea'.

Regàs va estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona i va començar la seva carrera en el món editorial treballant en Seix Barral i posteriorment va fundar la seva pròpia editorial, La Gaya Ciencia. Més endavant, gràcies a la seva experiència en l'edició i l'escriptura va acabar dirigint la Biblioteca Nacional de España entre 2004 i 2007.

A més de la seva labor literària i editorial, Rosa Regàs era coneguda pel seu activisme social i polític, havent participat en diverses iniciatives a favor dels drets humans, la igualtat de gènere i la llibertat d'expressió. La seva obra es caracteritza per una profunda reflexió sobre la condició humana, la memòria i les relacions personals, la qual cosa li va fer guanyar un lloc destacat en la literatura contemporània.