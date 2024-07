La figuerenca Angélica Liddell assegura que "la denúncia per injúries públiques a "DÄMON" ha legitimat l'obra"

La dramaturga figuerenca Angélica Liddell ha assegurat que la denúncia que va rebre arran d'una escena de la seva última producció, DÄMON, desvela que els crítics teatrals "poden utilitzar mecanismes que no tenen res a veure amb la llibertat d'expressió". Així ho ha expressat poques setmanes després que el crític francès Stéphane Capron la denunciés per injúries públiques en el marc de l'actuació que va estrenar al Festival d'Avinyó.

Lidell ha desmentit que pronunciés injúries i ha remarcat que la denúncia "legitima l'obra des del punt de vista de Bergman", el dramaturg a qui va dedicat el muntatge i que també renegava dels crítics teatrals. El muntatge aterra ara al Festival Grec de Barcelona i es podrà veure entre el 19 i el 21 de juliol.

Lidell va ser l'encarregada d'inaugurar aquest juny el 78è Festival d'Avinyó, i ho va fer amb un muntatge que va generar polèmica després que Capron denunciés l'artista figuerenca per injúries públiques. En una escena d'aquesta producció, Lidell va referir-se al crític com a "cabró" i "merda". Unes paraules que, segons la mateixa actriu, no es van pronunciar com a injúries. "Va ser un joc de paraules, però ell no va entendre que estava dins d'una obra de teatre i que l'art està per sobre de la vida", ha asseverat l'actriu.

Així mateix, l'artista s'ha mostrat molt crítica amb el fet que Capron decidís recórrer a la comissaria "en comptes de permetre la llibertat d'expressió". "Quan això passa, és que alguna cosa va malament", ha lamentat. Ara bé, la dramaturga ha matisat que la denúncia "ha donat tota la raó" a Bergman. "La seva ànima ha quedat saciada, ell estaria feliç i per mi això és suficient", ha sentenciat.

A partir d'ara, però, l'artista haurà d'adaptar la part que va rebre la denúncia segons els teatres on representi DÄMON. "M'aniré enfrontant a la crítica de diferents maneres, i transformaré l'obra mantenint l'esperit i el conflicte de Bergman dalt l'escenari", ha sentenciat.

"DAMÖN"

En una roda de premsa organitzada pel Grec, Lidell ha assegurat que treballa "per obsessions" i que Bergman ha estat un referent per ella des de la infància. "Em veia reflectida en les seves pel·lícules, ell posava nom a les meves angoixes i m'oferia allò que trencava amb totes les màscares de la hipocresia", ha explicat l'actriu, que també ha apuntat que va ser un dramaturg "imbatible" des del punt de vista escènic.

En concret, DÄMON, segueix el guió que el mateix director va deixar escrit pel seu funeral, incloent-hi els himnes i interpretacions musicals que hi haurien sonat. Així, Lidell afegeix referències a algunes de les creacions preferides de Bergman, com Un somni de Strindberg, una obra que interpretaran actors del principal teatre de Suècia, el Dramaten.

Lidell s'ha referit a aquest teatre i ha explicat que és on va conèixer fa uns mesos actors que van assistir al funeral de Bergman, i que ara formen part de l'elenc del muntatge. Els detalls explicats pels assistents d'aquest moment han permès a la dramaturga reconstruir l'enterrament del cineasta, amb l'objectiu ferm de "convertir-ho en una cosa íntima".

Una de les parts destacades de la producció té lloc quan el mateix Bergman segueix en directe el funeral del papa Joan Pau II i encarrega un taüt idèntic al seu. "Nosaltres hem fet el mateix conjurament, ell va demanar que fos igual al del papa i nosaltres igual al que ell va utilitzar", ha subratllat Lidell.

L'artista ha explicat que l'obra pretén, entre dimonis, fantasmes i somnis, mostrar un Bergman que en els últims dies aspira a una mort dolça, i en com aquesta ha de ser "una manera més" d'expressar els seus propis terrors i de reflexionar sobre el pas del temps.

Primera part de la trilogia sobre la mort de Lidell

El muntatge que s'interpretarà al Grec forma part d'una trilogia que l'autora va estrenar al festival Temporada Alta de 2023 conformat per 'Vudú (3318)' – que aterrarà al TNC la temporada que ve i on s'inclou DÄMON, Blixen i Eón.

L'autora ha parlat precisament de la tercera part d'aquesta trilogia i ha avançat que pretén "emmudir-la" i expressar-se a través d'altres cossos i imatges. "La paraula al final és una condemna, vull quedar-me en silenci per escenificar que cada obra que faig és un pas més cap a la desaparició", ha expressat Lidell.

El silenci, per a la dramaturga, "és el símbol més fort" d'algú que a poc a poc anirà desapareixent. "He dipositat molta força i violència física, que ha portat al límit la meva paraula. El que vull és començar a deixar-la a un altre lloc", ha reiterat.

La producció d'Eón encara no està tancada, però el director del Grec, Francesc Casadesús, ha assegurat que passarà per Barcelona. La peça, segons ha dit, serà molt diferent de DÄMON, i només s'aproparan des del punt de vista del pensament estètic. "Però la base seguirà sent el camí a la desaparició, és una trilogia que va de la mort i que sosté totes les parts", ha sentenciat.