La veu poètica de Montserrat Vayreda s’apropa als lectors

«Aquesta és una poesia que reflecteix la vida de Montserrat Vayreda, la seva personalitat i el servei a la comunitat». Així descrivia la filòloga Anna Maria Velaz, l’antologia poètica La cinta del camí, de Montserrat Vayreda, reeditada ara per la Diputació de Girona, quasi vint anys després que es publiqués per primer cop en vida de l’autora i compartint les dues complicitat. «Fer l’antologia amb ella va ser una experiència impagable, perquè me’ls recitava. Era un espectacle sentir-la amb aquella musicalitat, sonoritat i ritme, la poesia recitada prenia un nou vol, una nova dimensió», reconegué Anna Maria Velaz durant la presentació del llibre dimecres passat a la biblioteca de Figueres.

Durant l’acte, que va omplir la sala, Anna Maria Velaz va estar acompanyada per l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i per Joan-Lluís Lluís, director de la col·lecció Josep Pla de la Diputació de Girona, on s’inclou el volum, col·lecció que Lluís va explicar que «té com a missió principal trencar la visió negativa entorn alguns textos, que aquests no es vendran; té una utilitat pública». El coordinador també va avançar que en un futur pròxim publicaran textos inèdits de l’arquitecte Rafael Masó i articles del figuerenc Vicenç Pagès.

La cinta del camí, «antologia que a Vayreda li va fer molta il·lusió publicar», va revelar Velaz, inclou noranta poemes de joventut i maduresa, escrits en un lapse de seixanta anys, entre el 1945 i el 2004. La filòloga va explicar com es va fer la selecció i com molts dels poemes no estaven datats. És per això que van apostar per fer una ordenació per línies poètiques i temàtiques -la naturalesa, el país, l’Empordà, el pas del temps, l’amistat, reflexions de la vida i l’existència- i dins cada apartat fer-ho cronològicament, «sempre que fos possible». Una de les novetats de la nova edició, que inclou pròleg i postfaci de la mateixa Velaz, és l’apartat «Cap al nord», que aplega cinc poemes escrits per Vayreda fruit d’uns viatges fets als anys setanta per Noruega i Dinamarca.