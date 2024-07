El Teatre-Museu Dalí presenta el programa ‘Sincronies’ per a les nits d'agost

El Teatre-Museu Dalí i la Fundació Gala-Dalí han presentat el programa 'Sincronies' de Bitò Produccions per a les visites nocturnes durant les tres primeres setmanes d'agost, aquest dilluns en una roda de premsa als jardins del museu, a Figueres.

El programa es compon de tres espectacles, un de música, un de dansa, i un de text teatral, que es distribuiran durant les visites nocturnes al Museu.

Música (5, 6 i 7 d'agost)

Leos Quartet interpretaran quatre peces solistes de Bach i els seus coetanis que els visitants trobaran en diferents espais del museu.

Teatre (12, 13 i 14 d'agost)

Dues actrius i dos actors llegiran un text de Federico García Lorca sobre la conexió de l'autor granadí amb l'artista alt-empordanès i tres textos de Josep Pla, sobre l'admiració de l'escripror pel geni surrealista, i la seva relació amb l'Alt Empordà

Dansa (19. 20 i 21 d'agost)

La companyia de dansa Hotel-Col·lectiu Escènic interpretarà tres coreografies solistes, i una peça grupal de dansa contemporànea, concebudes per Lorena Nogal, que forma part de l'equip artístic de La Veronal.

El Teatre-Museu Dalí, la Fundació i Bitò Produccions presenten el programa ‘Sincronies’ / Mar Gifre

Salvador Sunyer, director del Festival Temporada Alta, ha destacat la importància 'd'acompanyar' la pintura i escultura del geni surrealista amb altres arts amb què Dalí interactuava, i "recuperar" la funció teatral de l'edifici del museu.

Montse Aguer, directora dels Museus Dalí i Fèlix Roca, director General de la Fundació Gala-Dalí han explicat que aquest acte forma part de la programació que la Fundació està preparant per celebrar un any d'aniversaris; els 50 anys del Museu, els 120 anys de Dalí i els 130 anys de Gala. Aguer també ha emfatitzat les visites nocturnes com un element de connectivitat amb l'artista surrealista: "Dalí associava la nit amb elements més complexos com les paraules 'simulacre', 'ombres', i sobretot 'màgia' i 'poesia'".

Les visites nocturnes d'enguany tenen una limitació d'aforament de 500 persones, i les entrades ja són a la venda a la web de la Fundació.