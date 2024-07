Llançà inaugura una Ruta d’Art Urbà en memòria a Carles Bros

Llançà inaugura el dimarts 16 de juliol una nova experiència cultural, la Ruta d’Art Urbà que es converteix en un homenatge al desaparegut artístic Carles Bros, que en el seu moment va liderar la iniciativa de portar l’art als carrers i espais públics de la localitat.

L’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, recorda que "ja fa dos anys ens va venir a veure a l’Ajuntament per fer-nos la proposta l’artista Carles Bros i li vam dipositar la confiança de ser-ne el comissari. L’Ajuntament va adquirir sis obres d’artistes locals, vam demanar permisos a ports de la Generalitat i també a Costes. El fet és que en aquest tràmit d’obtenir tots els permisos i que tot pogués quedar investit han transcorregut dos anys en els quals malauradament Carles Bros ens ha deixat".

Així doncs, amb la col·laboració de la família, de Ports de la Generalitat i el suport actiu de la comunitat artística local, la Ruta de l’Art Urbà, es presenta com una plataforma per a artistes emergents i establerts a Llançà per a exposar les seves creacions en l’entorn urbà, i ser un reclam més per al visitant.

Festes del Carme

La inauguració d’aquesta ruta es fa el dia 16 de juliol a les vuit de la tarda, en el marc de les festes del Carme de Llançà. "Comencem amb aquesta primera fase al passeig marítim, però hi ha voluntat per part de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de continuar amb aquesta exposició permanent d’art als carrers de la vila, perquè sigui un atractiu més per tota la gent que ens visita i alhora convertir-ho en un homenatge a la memòria d’aquest artista tan estimat pel poble de Llançà com és Carles Bros". Ell mateix va ser l’encarregat de seleccionar les peces que ara es podran veure al Port de Llançà, d’artistes de la localitat: La Posidònia de Carles Bros; Arrels de Rosa Grau; Record de Bel Bosc; La mer de Manel Menéndez; Peix de Xavier Raventós i finalment, Gats de Carme Bosch.