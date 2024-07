El FASTT encara la segona meitat del festival després de la funció més multitudinària de la seva història

El Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà (FASTT) arriba al seu equador després d’haver superat dues setmanes de funcions itinerants pels micropobles de l’Alt Empordà. El FASTT ha arribat ja a més de cinc-centes persones que han esgotat les entrades per Iaia (Vilaür) i You Say Tomato (Garrigàs), en aquest darrer cas, convertint-se en l’espectacle que més assistents ha aplegat de la història del FASTT, amb més de 160 entrades venudes.

Fins al moment s’han presentat espectacles de circ i clown com Peix d’Hotel Iocandi, Veus que no veus de la Cia Pepa Plana i La punta del meu nas, de Kolektivo Konika. També s’han pogut veure tres funcions de Micropobles a escena, la proposta que impulsa el FASTT per incentivar la participació ciutadana als micropobles on té lloc el festival. Amb aquesta iniciativa, el festival proposa als veïns i veïnes crear una peça escènica des de zero guiats per una companyia professional. Les representacions d’aquesta edició, on els veïns i veïnes dels micropobles van mostrar una peça que juga amb la veu, el cos i el cant, s’han fet a Sant Climent Sescebes, Vilamacolum i Garrigàs; i aquest cap de setmana es tornarà a repetir a Pont de Molins després de la predisposició mostrada pels participants.

La tercera setmana del Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà arribarà marcada per una nit dedicada a la dansa en la qual es proposen dos espectacles. El divendres 19 de juliol a Rabós es representarà, per una banda, Picnic on the moon, de Júlia Godino i Alexa Moya, que explora el contrast entre la realitat aparentment perfecta i un interior desert, en el qual la divisió entre la realitat i la falsedat s’ha difuminat, i per l’altra Los Perros, una dansa apassionada que troba el seu sentit més pur en la repetició i la catarsi. Aquesta darrera peça està signada per la reconeguda companyia navarresa Led Silhouette amb la direcció artística de Marcos Morau, coreògraf de la prestigiosa companyia de recorregut internacional La Veronal. L’endemà, 20 de juliol, el festival es traslladarà a Siurana, on es veurà Lady panda, una proposta coproduïda pel Grec Festival de Barcelona que combina dansa i circ de la mà de Mumusic Circus i Clara Poch en la direcció i interpretació.

I malgrat no estar previst, aquesta setmana es veurà l’espectacle Adéu, Jane!, de la Cia. Binomi, que la pluja va obligar a suspendre el passat dissabte 6 de juliol. Basat en una història real que reflexiona sobre els perills de la pressió estètica i la importància de l’acceptació i l’estima pròpia, és en definitiva un homenatge als pits femenins per aprendre a estimar-los sense que suposi tants d’esforços. Es veurà aquest diumenge, 21 de juliol, al Monestir de la Mare de Déu del Roure de Pont de Molins, un espai molt bonic, recuperat recentment per l’ajuntament, i situat enmig de la natura.

Moment de l'obra 'You say tomato'. / FASTT

Més programació del FASTT

Per la darrera setmana, el dia 26 de juliol a Sant Mori es prepara una proposta singular i molt especial: Assajar és de covards, dirigit per la companyia Casa Real, que dinamitzarà la vetllada on les intèrprets, músics, la direcció i la dramatúrgia es trobaran per primer cop el dia de la funció per crear l'espectacle en dues hores. Per formar aquest equip s’ha contactat amb artistes del territori que col·laboraran amb el festival per tirar endavant aquest espectacle. Es tracta de Marià Llop (direcció), Muisès (dramaturg de La Cérvola Blanca) i Clàudia Cedó (dramaturga de Frankenstein i jo), Meritxell Yanes i Ovidi Llorente (intèrprets) Cristina Comaposada (flauta travessera i veu) i Josep Maria Soler (guitarra).

El dia 27 el festival rebrà un espectacle que, per la seva temàtica, encaixa perfectament en la programació del festival. Es tracta de Solar, de la companyia Mos Maiorum, que explica la història d’un micropoble en el qual es projecta construir 168 hectàrees de plaques fotovoltaiques en sòl agrari, una decisió que canviarà per sempre la vida al municipi. Solar s’ha programat a Ordis, un micropoble de menys de 400 habitants amb una forta vinculació amb la pagesia. I finalment el FASTT clausurarà a Agullana la cinquena edició el dia 28 amb Poi, de la companyia mallorquina D’es Tro, una història d’un home rural atrapat des de la infància per l’efecte giroscòpic de la seva baldufa. Com a clausura del festival, s’han programat per aquell mateix dia un taller de batucada obert a tothom i un concert del grup Menta.