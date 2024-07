Tornen les Passejades de Sant Pere Pescador: quines obres de teatre es podran veure aquest 2024?

Les Passejades de Sant Pere Pescador ofereixen vint-i-quatre propostes de microteatre repartides en sis nits d’estiu, del 15 de juliol al 19 d’agost. La programació inclou treballs professionals, teatre formatiu, companyies emergents i produccions pròpies. Entre els actors destacats, comptaran novament amb Fermí Fernández, conegut pel seu treball a Polònia. Enguany presenta Usted es un tío listo (Y me gusta).

El mediàtic Fermí Fernández presenta 'Usted es un tío listo (Y me gusta)'. / CEDIDA PER PASSEJADES

Hi participen companyies de tot Catalunya, com Vilanova i la Geltrú, Barcelona o Arenys de Munt, a banda de les locals que tenen un pes important. El festival prioritza les companyies de l'Alt Empordà i de la província de Girona, amb quatre propostes de l’Empordà, incloent-hi Taller de Teatre amb Ens veiem al banc, Grop del Baix Empordà, amb Cendra i Les Abonades de Sant Pere Pescador i la companyia L’Eixida Teatre creada específicament per a l’esdeveniment i formada per gent vinculada al món del teatre de l’Empordà, que han estat tant a Taller de Teatre o la Funcional. Ara han fet una companyia puntual per estrenar Reducció de personal a Passejades.

La comèdia ecològica, Cendra, de la companyia Grop. / CEDIDA PER PASSEJADES

Les companyies participants són diverses i representen una àmplia gamma d’estils, des de peces musicals i teatre de text fins a dansa i dramatúrgies d’inspiració poètica. Com a novetat cal subratllar que enguany les actuacions abracen diferents gèneres, amb clown i la innovadora Poesia Instrumental de la Companyia Dialèctrica, una fusió entre poesia i música. Maçateatre de Maçanet de la Selva presenta una altra peça amb format diferent: Va passar a Londres que tres actors donen vida a 13 personatges alhora.

'Entre el bé i el mal' és la proposta de la companyia La Bandarra. / CEDIDA PER PASSEJADES

Noves produccions

Per a la inauguració, el festival arrenca amb comèdia. La codirectora del Festival Susanna Bosch posa èmfasi en la creativitat que desperten Les Passejades: "Ens agrada molt que hi hagi aquesta creació expressament per ser estrenada al festival, ja que moltes de les propostes de què tenim són noves produccions".

Així les escenes del dia 15 s’obren a partir de les vuit del vespre amb una aposta per l’humor i les creacions de dues companyies de Barcelona i dues de l’Empordà. Torna la companyia Qualia Teatre que ja va estar present l’any passat i que porta 40 i mig, que tracta sobre el desig sexual i l’amistat. També serà el torn de veure Spanking, on un director d’orquestra és castigat a base de spanking a càrrec de la companyia Badalona de Barcelona; la proposta El candidat de Taller de Teatre i És per a mi, de Les Abonades. Es diuen així perquè cada estiu compraven l’abonament de sis entrades de Passejades Microteatre. "Això sol ja té molt mèrit, però és que a més a més, el microteatre ha calat tan profund en la seva pell que s’han atrevit a crear i presentar proposta".