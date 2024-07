El Festival Cruïlla tanca l'edició més exitosa amb 77.000 assistents i reivindica un públic local i divers

El Festival Cruïlla tancarà l'edició d'enguany amb una afluència de 77.000 persones, la més elevada fins ara. Així ho ha explicat en roda de premsa el director del festival, Jordi Herreruela, que ha reivindicat aquest dissabte que el Cruïlla "sobretot és el seu públic". Un públic divers i plural, ha dit, que és al centre de tot el que es fa. Herreruela ha posat l'accent en el fet que "gairebé el 100%" del públic és local i ha assenyalat que el festival és una mostra de la Barcelona "real" i no la de "postal". Ginestà, Al·lèrgiques al Pol·len, The Tyets i Marala han encetat les actuacions de dissabte, amb protagonisme català.

L'edició d'aquest 2024 -la quinzena en aquest format- ha reunit unes 77.000 persones: 25.000 aquest dissabte, 22.000 divendres, 15.000 dijous i 15.000 dimecres. Són les dades que l'organització ha donat a conèixer en la roda de premsa de balanç del festival. El seu director ha apuntat que es tracta de l'edició amb més assistents, que sobrepassa per pocs centenars les xifres de l'edició del 2019.

Tanmateix, Herreruela ha volgut defugir la reducció de l'èxit del festival a les xifres. En aquest sentit, ha afirmat que el Cruïlla és un punt de trobada. "Vol ser un element cohesionador de l'ecosistema cultural de Barcelona i de Catalunya", ha dit. Així, ha fet valdre que el públic és divers i plural i que el format de nits diverses amb públic divers funciona "extraordinàriament bé".

També ha mencionat el fet que sigui un festival "col·laboratiu, inclusiu, innovador i sostenible" i ha indicat que volen fer un gran esdeveniment cultural des d'una posició de "responsabilitat" cap a la ciutat.

D'altra banda, ha comentat que si bé l'edició anterior va ser la de consolidació "d'un somni", la d'enguany mostra una evolució: "l'art ha estat present gairebé per tot arreu". Així, ha assenyalat el fet que s'hagi incorporat l'art "a tots els racons", com ara a les pantalles en format digital però també d'altres maneres. "El Cruïlla és art en el sentit més ampli", ha conclòs.

Segons ha esmentat, el pressupost ha estat de més de 8 milions d'euros, un 2,5% del qual prové del conjunt de les administracions públiques. Per altra banda, ha assenyalat que ja treballen en l'edició de l'any vinent, quan el festival serà tot un 'adoelscent' que farà 15 anys. "Quan arriben a l’adolescència ens adonem que ja no són nostres, tenim la sensació que el Cruïlla es de tots, de la ciutat, és de Barcelona", ha resumit. L'organització compta l'edició d'enguany com la 14ena perquè no compten l'edició en pandèmia de l'XXS.