Dagoll Dagom estrena al Grec un gran espectacle per commemorar els seus 50 anys de vida

Dagoll Dagom ha tornat aquest dijous a l'amfiteatre del Teatre Grec amb un gran espectacle que ha repassat les escenes i cançons més exitoses de la història dels seus musicals. Més d'un centenar d'artistes han pujat a l'escenari i han fet viatjar al públic en el temps a través d'espectacles com 'Mar i cel, 'Nit de sant Joan', 'Glups!!' 'El Mikado' o 'Flor de Nit'. Amb aquest espectacle, que és el primer dels tres consecutius que Dagoll Dagom interpretarà al festival, la companyia ha donat el tret de sortida als actes de commemoració dels seus cinquanta anys de vida i del seu comiat final dels escenaris. Les entrades per aquestes tres vetllades commemoratives - dirigides per Daniel Anglès- tenen totes les entrades exhaurides.

La icònica companyia catalana ha omplert l'escenari del Teatre Grec amb una quarantena de músics i vint cantaires de l'Original SoundTrack Orchestra (OSTO), que s'han encarregat de versionar en directe les bandes sonores dels diferents musicals protagonitzats per la companyia des de l'estrena del primer espectacle, l'any 1974.

Bozzo, Periel i Cisquella a ‘La gran nit de Dagoll Dagom’, al Festival Grec. / Cedida a l'ACN per Pau Venteo

'Antaviana', 'Nit de Sant Joan', 'Glups!!', 'El Mikado', 'Flor de nit', 'Els pirates' o 'Mar i cel' són alguns dels espectacles que el públic ha pogut rememorar aquest dijous en una proposta que ha tingut com a objectiu fer viatjar al públic pels darrers cinquanta anys de trajectòria de la companyia.

La gala musical —sota la direcció escènica de Daniel Anglès, la direcció musical de Joan Vives i la direcció coreogràfica d'Ariadna Peya— ha comptat amb la interpretació d'artistes com Víctor Arbelo, Roger Berruezo, Anna Castells, Mariona Castillo o Haley Diallo - entre molts d'altres- i també de la col·laboració especial de Pep Cruz, Elena Gadel, Àngels Gonyalons, Albert Guinovart, Ivan Labanda i Ferran Rañé. La Nina i Mercè Martínez van ser baixa d'última hora per qüestions de salut.

Commemoració del mig segle de vida

El d'aquest dijous ha estat el primer dels tres concerts consecutius —10,11 i 12 de juliol— que Dagoll Dagom oferirà al Grec, i que donaran el tret de sortida als actes de celebració del seu mig segle d'existència. De fet, la companyia té preparades diferents accions al llarg de l'any per compartir amb el públic els records i les experiències acumulades durant tot aquest temps.

Bufant les espelmes per celebrar els 50 anys. / Cedida a l'ACN per Pau Venteo

Un dels actes commemoratius serà una exposició-instal·lació que ocuparà el vestíbul i diferents espais del Teatre Victòria i que relatarà la trajectòria de la companyia catalana a través de fotografies, textos evocadors, materials i vestuaris.

Així, també està prevista la publicació d'un catàleg especial amb els moments més significatius del seu univers que inclourà imatges visuals de la darrera producció de 'Mar i Cel', així com una crònica de la trajectòria de la companyia amb declaracions dels membres de l'equip de direcció. La música també tindrà un paper destacat en la celebració, amb l'edició d'un LP doble en format vinil amb els seus millors temes musicals.

El colofó arribarà el 14 de setembre al Teatre Victòria, amb l'estrena de l'última versió de l'emblemàtic musical 'Mar i Cel', encapçalat per Jordi Garreta (Saïd) i Alèxia Pascual (Blanca) que suposarà, a la vegada, el comiat definitiu dels escenaris de Dagoll Dagom.