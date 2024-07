Jordi Masquef: “A Figueres, l’Acústica és més que la festa major”

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha reiterat el suport de l’Ajuntament al Festival Acústica en un acte a la plaça de l'Església de Sant Pere el passat dimecres, on ha assegurat que el festival “és més que la festa major de final de l’estiu”.

Amb la plaça “plena de gom a gom”, Masquef ha afirmat que l'Acústica suposa “un aparador” per a la ciutat, ja que reuneix “més de cent mil persones” i que és “una de les vegades on els Figuerencs ens sentim orgullosos de ser figuerencs”.

Juntament amb Xavi Pascual, director del festival, l’alcalde ha anunciat que l'Associació TEA Alt Empordà és l’entitat beneficiada del Got Solidari d’enguany.

Tamara Carranza, la presidenta de l’associació que tracta amb infants amb trastorns de l'espectre autista, i que enguany celebra el seu cinquè aniversari, ha agraït la solidaritat de l’Ajuntament i del Festival i ha recordat l’obligació d’apropar la cultura a les persones amb discapacitat per “arribar a una societat on ningú es quedi enrere”.

En el mateix sentit, Masquef ha reiterat que “més enllà de l’aspecte lúdic no ens podem oblidar d’aquelles persones que no tenen les nostres mateixes oportunitats”.

"L’Acústica és una aposta “sense complexos pels artistes catalans” Xavi Pascual — Director del Festival Acústica

Pascual va agrair el suport a l’Ajuntament, a la Diputació de Girona i a la Generalitat de Catalunya per a la 21a edició de la proposta, i va destacar que les xifres d’assistència, de 120 mil espectadors l’any passat, es preveu que continuï en augment.

També va destacar l’aposta “sense complexos” per la “nova escena musical catalana” a través de la proposta d’enguany, amb artistes com Mushkaa, Mama Dousha, Julieta o The Tyets, “sense oblidar els artistes de sempre” com Gertrudis, Els Amics de les Arts o Dàmaris Gelabert.