El Jove Ballet Figueres és subcampió mundial

Un any més, el Jove Ballet Figueres ha acabat la temporada amb la seva participació en la competició de dansa internacional ‘Dance World Cup’, i de nou ha fet amb grans resultats. En total, 6 medalles de plata, una quarta posició, 3 cinquens llocs, i 5 setenes places, en un concurs que enguany ha comptat amb la participació de més de 9.000 ballarins i ballarines provinents de 54 països diferents.

La companyia va superar les semifinals estatals celebrades el passat maig a Burgos, per posar els peus a Praga des del 27 de juny fins al 6 de juliol. En terres txeques, el Jove Ballet Figueres va aconseguir la primera plata amb un quartet de repertori clàssic del ballet de La Bayadère amb puntes, a la categoria sènior. Posteriorment, s’hi van sumar la segona posició del duet de modalitat neoclàssica amb puntes en categoria júnior, Penumbra, i la grupal de clàssic, no repertori, a la categoria júnior, Run, ambdós coreografiats per Marta Coll.

Pel que fa a les solistes, Elsa Camós es va proclamar subcampiona de la categoria de contemporani júnior, amb la coreografia de Laura Macías, Firmamento. També Àngela Paceu i Laia Centellas van aconseguir la plata en la categoria júnior de modalitat clàssica no repertori amb Verso i Phoenix respectivament, de la mateixa coreògrafa.

En la categoria sènior, les ballarines van aconseguir la quarta posició amb la grupal de clàssic no repertori Carmen, i a la categoria children, van obtenir la cinquena plaça per Don’t Stop Me Now.

El quartet de 'La Bayadére' del Jove Ballet Figueres va obtenir una de les medalles de plata / Dance World Cup Finals

Nous Reptes

L’altra cinquena posició va ser fruit d'una col·laboració entre el Jove Ballet Figueres i l’escola de Madrid, Estudio de Danza Esmeralda. Es tracta d’una grupal de repertori clàssic coreografiada per Marta Coll i basada en el ballet 'Don Quixot', amb més de 54 ballarins i ballarines d’ambdues escoles. Aquest ha estat un dels reptes d’enguany de les dues companyies, que han compartit fins a tres balls de manera telemàtica, i que han aconseguit arribar a les finals mundials tot i la distància.

Les altres dues grupals que van acabar dins el Top 10 mundial, en setena posició, són I Dreamed a Dream, en categoria children clàssic no repertori i Lemun, una grupal júnior de contemporani coreografiada per Estel López en una categoria de gairebé 70 coreografies.

Pel que fa a les solistes de repertori clàssic en puntes, Àngela Pacreu va aconseguir la quarta posició amb la variació Harlequinade, i Laia Centellas i Elsa Camós van obtenir la setena posició amb Gamzatti variation i Black Swan variation respectivament.