Fredrik Strand roda a Llançà el videoclip d’una havanera-sardana

Sardanes, castellers i pubillatge són tres dels símbols propis de la catalanitat. Precisament, amb aquesta intenció, aquests tres elements de la cultura popular del país són els protagonistes del videoclip que va rodar Fredrik Strand el passat 10 de juliol.

Aquest audiovisual acompanyarà el tema Sardana pe'n Berto, una havanera-sardana que homenatja a Albert Tolsanes, conegut com a 'Berto', una persona molt implicada al poble: fou un dels fundadors de l'Aplec de la Sardana l'any 1972 conjuntament amb Gabriel Salvat i l'any 2015 el van guardonar amb la Llança d'Or, la màxima distinció que atorga el poble de Llançà. Strand explica que «vaig començar en el món del cant amb 12 anys a la Coral Palandriu en la qual la majoria de membres són persones jubilades i allà vaig conèixer en 'Berto'. Ell em portava a casa perquè érem veïns i sempre m'explicava mil i una històries i la que més em va commoure va ser la de la fundació de l'Aplec de la Sardana».

'Aquesta cançó busca relluir la cultura, les tradicions i els valors que tenim com a catalans'

A partir d'aquesta coincidència, la relació es va anar enfortint i «va acabar essent com un avi per mi i abans de morir em va demanar que, algun dia, compongués una sardana», expressa el cantant. El resultat és aquesta cançó en què hi combina els sons de l'havanera i la sardana amb una lletra en la qual busca «relluir la cultura, les tradicions i els valors que tenim com a catalans i sobretot una identitat que no hem de perdre mai».

El videoclip de la Sardana pe'n Berto es va rodar en un sol dia a dos punts diferents de Llançà, a la Cala Bramant, on cinc nens i nenes hi van ballar una sardana, i a la plaça del Centre. En aquest segon emplaçament desenes de persones van participar-hi i s'hi van implicar diferents entitats com la Coral Palandriu de Llançà, el pubillatge i la Colla Castellera de Figueres.

L’inici d’un gran projecte musical

Aquest videoclip es publicarà el pròxim 26 de juliol i serà la porta d’entrada al nou àlbum que Fredrik Strand també traurà aquell mateix dia. Aquest treball es titularà Minut 1 (6/360) perquè «vol dir que és el primer àlbum d’un projecte que tindrà 60 discs, 360 cançons i aquests són els sis primers angles dels 360. És el primer minut dels 60 minuts que tindrà el projecte, com si fos un rellotge».

En aquest primer projecte totalment en català del cantant de Llançà hi haurà una cançó que barreja tecno amb trap, una altra d’afrobeat, una havanera-sardana, una cançó de frases fetes catalanes, una versió de Lacrimosa de Mozart barrejada amb un tema propi de trap (la qual li va donar les claus per entrar al concurs Eufòria de TV3) i «moltes sorpreses més», relata Strand.