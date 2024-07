Chanel, Mushkaa i The Tyets caps de cartell del Festival Acústica

Més d’una trentena d’artistes passaran per Figueres entre el 29 d’agost i l’1 de setembre Chanel, Mushkaa i The Tyets són els caps de cartell de l’edició d’enguany l’Acústica de Figueres. Més de trenta artistes trepitjaran els tres escenaris de la ciutat. L’organització ha destapat la programació d’enguany en una roda de premsa a l’antiga fàbrica d’Estrella Damm a Barcelona aquest dimecres. L’acte ha comptat amb la presència d’alguns dels artistes com Figa Flawas, Dàmaris Gelabert o Mama Dousha. En total, més d’una trentena d’artistes passaran per Figueres entre el 29 d’agost i l’1 de setembre

Dijous 29 d’agost

La Semifinal del concurs Sona 9 donarà el tret de sortida al festival el dijous 29 d’agost a les 19.45 h. a Plaça Catalunya, on també actuarà el guanyador de l’any passat, Eloi Duran. A les 22.40 h. serà el torn de Julieta, passada la mitjanit La Fúmiga i gairebé a les dues de la matinada, Aldo & Lia tancaran la primera nit.

Divendres 30 d’agost

Divendres serà el primer concert de l’Acustiqueta amb Dàmaris Gelabert a La Rambla a partir de les set de la tarda. A les 23.00h serà el torn de Chanel amb el seu nou disc ‘Agua’ i la seguiran Figa Flawas a la una de la matinada. A les 19.30 h. Ataraxia obrirà l’escenari de la Plaça de la Palmera, que al llarg del vespre també trepitjaran Sandra Monfort, la Ludwig Band i Mama Dousha. Per Plaça Catalunya hi passaran els artistes de Figueres Urbana amb Kyo Izzy, F The Kid i Cristina Axinte a partir de les 20.30. A les deu del vespre serà el torn de Gertrudis, i els seguiran els Amics de les Arts, i els DJ Maken Row i Ruben Rider.

Dissabte 31 d’agost

La segona proposta del festival per als més petits de la casa ve de la mà d’Ambauka, que repeteix a l’escenari de la Rambla a partir de les set de la tarda, com l’any passat. També torna Mushkaa, aquest cop a l’escenari principal a partir de les 23.15h, després del gran èxit d’assistència de l’última edició. The Tyets repetirà escenari per tercer any consecutiu, a partir de la una de la matinada, amb una posada en escena renovada. Per Plaça Catalunya hi passaran Vittara poc abans de les nou del vespre, Guillem Gisbert a les deu, i Vicco a mitjanit. Cosmik Dj tancarà la sessió a partir de les 3.00 h. Aitor Palazuelo serà a la Plaça de la Palmera a partir de les 19.30 h., i el seguiran Maria Jaume, Ginestà i ZetaK a partir de dos quarts d’una de la matinada.

Diumenge 1 de setembre

La Clicka, que per primer cop trepitjarà la Rambla de Figueres a les 18.00h., acompanyarà el final de festa que, com ja és tradició, tancarà l’Orquestra Di-Versiones a les 19.30h.