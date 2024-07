Exposen les millors imatges dels premis Carles Rahola, a Figueres

La Sala d’Exposicions de La Cate acull, fins al 31 de juliol de 2024, la mostra «RaholaFoto2023», organitzada per l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya que farà parada per diverses poblacions de les comarques gironines.

L’exposició té la seva gènesi en els Premis Carles Rahola de Comunicació Local, que cada any promouen la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb l’objectiu de reconèixer la tasca de la professió periodística a les comarques gironines. Dolors Gibert ha estat guardonada de la darrera edició per la fotografia Sequera, perquè «en una sola imatge explica l’essència d’una problemàtica molt actual i la nostra impotència col·lectiva per fer-hi front», segons va comentar els organitzadors i el jurat. Aquesta fotografia il·lustra un article de Narcís Poch sobre pagesia i sequera, s’ha publicat en les revistes municipals El Nunci, de Palol de Revardit, i El Carbassó, de l’Armentera.

Dolors Gibert, que ha estat la primera dona a guanyar aquest premi en les quinze edicions realitzades, recalca que la imatge és «en resum la relació entre l’home, l’aigua i la natura». David Aparicio, Jordi Ribot i Toni Vilches han estat els altres finalistes.

La mostra presenta una selecció de disset imatges d’onze professionals del fotoperiodisme que, amb la seva mirada personal, aconsegueixen fer reviure en imatges l’any 2023.