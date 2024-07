Els joguets s’escapen i s’endinsen en els collages de Lluïsa Jover

L'art és present arreu, en museus, però també en carrers i places, però potser poques vegades es pot dir que l'art entri en el món dels jocs i les joguines. El passat dissabte 6 de juliol el Museu del Joguet de Catalunya va inaugurar l'exposició 'Les joguines del museu s'han escapat' en la qual es poden veure diferents obres artístiques en la qual sí que es compleix aquest fet i diferents peces d'aquest espai museístic en són les protagonistes.

La Sala Oberta del Museu del Joguet de Catalunya acull l’exposició “Les joguines del museu s'han escapat” / Jordi Callol

La mestra i artista Lluïsa Jover és l'autora d'aquests collages que ocuparan la Sala Oberta fins al 29 d'agost. Josep Maria Joan, director del Museu del Joguet, explicà que "fa uns dies celebràvem els 42 anys del Museu, però és que amb la Lluïsa ens coneixem des de ja fa 52 anys". Jover forjà l'amistat amb Joan i Pilar Casademont, fundadors del Museu, arran de la primera exposició pública que van fer de la seva col·lecció de joguets al Palau Güell de Barcelona, ja que l'artista els ajudà a l'hora de muntar-la.

L'exposició “Les joguines del museu s'han escapat” a la Sala Oberta del Museu del Joguet / Jordi Callol

Mariona Seguranyes, regidora de Cultura, explicà que "la col·lecció té un substrat màgic" i afegí que "aquests dibuixos són molt intel·ligents i irònics, en la qual es juga amb el collage d'una manera innovadora". I és que en aquestes peces hi podem trobar joguines tan populars com les baldufes, un teatret de cartó o un taxi de Barcelona dialogant amb altres elements com l'estàtua de Cristòfol Colom, uns llapis de colors o unes oques desesperades. En aquest sentit, Lluïsa Jover digué que "jo dialogo amb les joguines perquè la feina de la il·lustració és tot un procés i passar hores o dies rumiant". Un procés que va descriure de la següent manera: "Primer admiro i respecto la joguina, la retallo, l'enganxo, la redueixo, l'augmento... i és com un joc per tal de crear un clima que ens digui alguna cosa i que hi hagi algun element sorpresa, i si no és així torno a començar".