El grec antic, el que parlava Homer, ressuscita a Empúries en un espectacle únic i irrepetible

Sota un mantell de núvols amenaçadors, però protegits pel déu Èol, més d’un centenar de persones van ser testimonis, dissabte passat, d’un petit miracle als jardins de la ciutat grega d’Empúries: la resurrecció del grec que es parlava al segle VIII a.C. a través de la recitació dramatitzada de singulars i emblemàtics passatges de L’Odissea d’Homer —obra que narra la història del retorn d’Ulisses després de la Guerra de Troia— i, tot seguit, la traducció al català que va fer, sàviament i preservant el ritme d’aquest poema èpic, Carles Riba. Va ser, doncs, una experiència única i “irrepetible”, com assegurava el filòleg i traductor Eloi Creus, responsable de la recitació en català.

Moment final de l'espectacle. / Cristina Vilà

La part grega, la que va sorprendre més al públic assistent, entre el qual es comptaven nombrosos professors de clàssiques, arqueòlegs i filòlegs, va arribar de la mà de la companyia Démodocos integrada per actors i professors universitaris, concretament, Phillippe Brunet, Anne-Iris Muñoz i François Cam. La seva interpretació, sentida i emotiva, van despertar aquesta bella llengua dels confins de l’oblit on reposava ja ignorada per tothom. El recital Ulisses a la deriva, nom amb el qual es va batejar aquest plaent i insòlit experiment, va ser organitzat pel Mac-Empúries, l’Ajuntament de l’Escala i la llibreria Vitel·la.