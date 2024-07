Figueres Es Mou abaixa el teló de la seva 11a edició amb gairebé 5.000 espectadors

El festival de dansa i moviment Figueres es MOU ha tancat la seva onzena edició que ha estat marcada per la participació activa del públic, els espectacles inclusius i les propostes familiars. Al llarg de la setmana, el festival ha registrat l’assistència de 4.780 espectadors que han presenciat la vintena d’espectacles programats als carrers i places de la ciutat, la majoria gratuïts.

El públic del festival ha estat protagonista de diverses peces d’aquesta onzena edició. És el cas de Danceok, una acció participativa que va tenir lloc dissabte a la nit a la Rambla amb les persones participants que van ballar i moure el cos al ritme marcat pels ballarins Laura Alcala Freudenthal i Pere Faura que van dirigir aquesta activitat que funciona com un kaeroke col·lectiu, però, en lloc de cantar, convida el públic a ballar. També van poder expressar la seva creativitat les persones que van participar en la peça SUBJECTE • VERB • PREDICAT de Condegalí, B.L., un espectacle-taller per a tota la família que convida el públic a ballar per posar el cos en joc per apropar-se a l’ordre íntim d’una oració.

Espectacles inclusius

Un altre dels aspectes destacats d’aquesta edició ha estat la programació de diversos espectacles inclusius que han propiciat la participació de persones amb diversitat funcional. És el cas de la peça inèdita dirigida per la companyia Durban de dansa inclusiva i ballada per persones amb diversitat funcional que són usuàries de les entitats sense ànim de lucre El Dofí, Altem i Mifas. La proposta artística va ser el resultat del workshop que es va desenvolupar durant la setmana del festival sota la direcció de la directora de la companyia, Eva Durban, i la participació dels ballarins i ballarines que van protagonitzar la peça. La iniciativa estava impulsada per Figueres a Escena i el festival Figueres es MOU. La Biblioteca Fages de Climent també va acollir l’espectacle inaugural 11ONZE, una peça inlcusiva de la companyia Vero Cendoya que té com a objectiu celebrar les diferències.

En una edició marcada per la qualitat de les propostes, els espectacles més ben valorats pel públic van ser Coin Operated, de Jonas & Lander, que va sorprendre i divertir a parts iguals, i l’espectacle de tancament Natural Order Of Things, de Guy Nader i Maria Campos, que va aixecar una llarga ovació de les persones assistents.

Un altre dels aspectes més ben valorats pel públic ha estat la distribució per primer cop de la Guia per a mirades còmplices i cossos curiosos, amb textos de l'artista Azucena Moya. La publicació oferia informació addicional de la programació i pistes per a la lectura de les peces, des d’una perspectiva més poètica, sensible i contextualitzada. Durant les properes setmanes i per completar aquesta edició, el festival difondrà una relatoria il·lustrada dels espectacles d’aquest any elaborada per Maria Alzamora, fotògrafa, dissenyadora gràfica i il·lustradora.