El Festival ISTIU de Castelló d'Empúries tanca la quarta edició amb prop de 3.000 espectadors

El concert de La Ludwig Band ha tancat diumenge la quarta edició del Festival ISTIU de Castelló d'Empúries i Empuriabrava que s'ha celebrat des de dilluns passat. Impulsat per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, el festival de música ha programat una quinzena de concerts en espais amb encant que han registrat una ocupació mitjana del 88,01%, la millor dada de les seves quatre edicions. Diversos concerts han penjat el cartell d'entrades exhaurides, com els de Blaumut, The Gramaphone Allstars Big Band, Roger Mas i Penélope. En total, 2.956 espectadors han gaudit de les actuacions celebrades.

En només quatre edicions, el festival ha consolidat la seva proposta de concerts de petit format en espais patrimonials de gran bellesa i protagonitzats per cantants i bandes catalanes. D’aquesta edició, cal destacar especialment el concert del pianista Marco Mezquida que va oferir una actuació única i irrepetible a la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries situant el seu piano al centre d’una platea circular. A destacar també actuacions de petit format com la de Gemma Humet al Claustre del Convent de Santa Clara.

Concert de Marco Mezquida a la Basílica de Santa Maria. / ISTIU

El públic local, el més majoritari

El festival ha atret públic de 182 poblacions diferents, principalment de l'Alt Empordà i de les comarques gironines però també de moltes ciutats de la demarcació de Barcelona. Concretament, tres de cada quatre espectadors, el 74,77%, eren veïns de poblacions gironines, mentre que el 22,16% del públic provenia de municipis barcelonins. La resta corresponen principalment a habitants de Lleida i Tarragona.

Els habitants de l’Empordà són els espectadors més majoritaris amb el 61,85% del total. Els veïns de Castelló d'Empúries i Empuriabrava són els més nombrosos, amb el 27,94%. Les altres poblacions empordaneses que més públic aporten són Figueres (8,67%), Roses (3,85%) i Sant Pere Pescador (1,73%). Les altres ciutats gironines que aporten més espectadors són Girona (5,01%) i Olot (1,64%). De les comarques barcelonines, la majoria part provenia de la capital catalana (8,29%).

L'alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot, ha mostrat la seva satisfacció pels bons resultats d’aquesta quarta edició que consoliden “un festival de música que ajuda a promocionar l’oferta cultural i patrimonial del municipi i contribueix a la dinamització econòmica del municipi, just a l’inici de la temporada turística”.