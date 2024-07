Carme Riera desgrana la seva novel·la 'Una ombra blanca' en el cicle Punt de Lectura a Agullana

Agullana es va tornar a convertir divendres passat en un dels epicentres d’interès literari de les comarques gironines amb el cicle Punt de Lectura. En la segona jornada, l'autora convidada va ser Carme Riera, que va presentar la seva darrera novel·la, Una ombra blanca.

Durant la seva intervenció davant dels més de vuitanta assistents, Carme Riera va desgranar alguns detalls sobre la gènesi d'aquesta novel·la que planteja la pregunta de si hi ha alguna cosa després de la mort i ho fa agafant com excusa l'experiència de la protagonista, una soprano que després de patir un infart en plena actuació al Metropolitan, queda uns moments clínicament morta i després torna a la vida.

Prenent com argument l'opinió de molts experts que opinen que això passa quan la persona que momentàniament mort té pendent alguna cosa important per resoldre o aclarir, i per això es nega a marxar, Riera fa que Barbara Simpson, la protagonista, decideixi aprofundir en el seu passat per aclarir algun aspecte tèrbol que sempre l’ha condicionat, però que no acaba de recordar.

Joc de narradors

En la novel·la hi ha un joc de narradors molt interessant que segons l'autora respon al fet que ella volia posar en qüestió l'ambivalència de no saber si recordem allò que va passar realment o allò que, amb el temps, acabem pensant. Per això va confessar que ha escollit un narrador no fiable per obligar al lector a "construir" la història.

Durant l’espai de col·loqui Carme Riera va comentar que en el món actual les sèries han ocupat un espai que abans es reservava a la lectura, però que la paraula segueix sent la que il·lumina la ment de la gent, ja que obliga el receptor a posar-hi tot allò que des de la memòria i la imaginació té emmagatzemat i que allà s’escau. En canvi, la imatge és molt explícita, tot ho dona fet.

El divendres 12 de juliol l’autora convidada és l’Eva Baltasar que a 2/4 de 8 del vespre parlarà de la seva darrera novel·la Ocàs i fascinació.