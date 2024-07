La soprano Aseel Massoud presenta 'Trencadís' al Portalblau de l’Escala

El festival Portalblau va arrencar aquest passat cap de setmana la seva programació musical que s’estendrà fins a l’11 d’agost a l’Escala i Empúries. Ho ha fet amb la proposta artística de la cantautora mallorquina Júlia Colom amb el seu àlbum de debut, Miramar, que va inaugurar dissabte passat la nova edició del Festival. La màgica veu i les cançons de l'artista van donar caliu i alegria a l’Alfolí de la Sal. Tradició i modernitat es van donar la mà en un concert que va engrandir el cor del públic.

Aquesta setmana, l’edició continua amb una actuació molt especial. El concert del 5 de juliol a l’Alfolí de la Sal serà un vespre exòticament mediterrani gràcies a l’actuació de la soprano Aseel Massoud acompanyada per Ahmad Dyab i Manel Ruiz que presentaran per primera vegada el seu projecte artístic Trencadís, que reivindica la riquesa que l’intercanvi i la barreja de cultures generen a la societat. Aquest recital oferirà un repertori replet de reinterpretacions i fusions molt suggerents de la música clàssica àrab, la música popular catalana i el flamenc, així com de l’òpera del Mediterrani, la sarsuela i la cançó espanyola, creant un mosaic sonor. Així és com la formació descriu el seu univers personal i artístic.

En aquest espectacle el Festival Portalblau, amb la col·laboració del Festival Castell de Peralada, presenta un recital que permetrà un autèntic viatge per tots els registres sonors de les diferents ribes de la mar Mediterrània, oferint una fusió sonora entre orient i occident que captivarà al públic amb la seva diversitat i riquesa musical.

També el 6 de juliol l’Escala serà l’escenari d’una experiència única i transformadora amb Sergi Estebanell i el seu espectacle Love For Free. Es tracta d’una experiència única que combina art i experiment sociològic per combatre l’individualisme i la desconnexió emocional: Mirar als ulls, abraçar o fins i tot fer un petó a desconeguts per descobrir el poder de l’amor i la cordialitat. Amb la col·laboració de la Fundació Carulla, el públic es pot unir a aquesta oda a l’amor i la inclusió, una nova proposta que podria tractar-se d’una acció artística o un experiment sociològic. Love for free és l’una i l’altra: una proposta fresca i original que suggereix noves formes de relació que sacsegin i plantin cara a l’individualisme i a la desconnexió emocional que governa la nostra societat.

Peça multicultural

Des de l’obra es planteja de quina manera es fa: "Molt fàcil, mirant intensament als ulls, abraçant o, fins i tot, fent un petó a una persona qualsevol del carrer, una persona que no coneixem, però que ens tornarà la mirada o l’abraçada d’una manera generosa". I és que el tracte cordial amb les altres persones és la millor teràpia contra el mal humor o la desconfiança. És una peça multicultural, de cohesió social, de diversitat i inclusió, on els participants de la mateixa acció seran persones diverses i totes elles formaran part d’aquesta acció comunitària. Una oda a l’amor com a possible solució per a curar i transformar les pors, un joc motivador. La cita és a les vuit del vespre, a la Riba.

El mateix dia, a les set de la tarda, a l’Alfolí de la Sal tindrà lloc una proposta de cultura i transformació social. La cultura també té un impacte econòmic significatiu, estimulant la creativitat i la innovació. Les indústries culturals generen ocupació i riquesa, alhora que preserven la riquesa de la diversitat cultural. Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, abordarà aquestes qüestions a través del seu relat.

Aquesta activitat forma part del cicle de conferències del Festival Portalblau Mirades Blaves que es realitza conjuntament amb la col·laboració de la Fundació Carulla. L’activitat és gratuïta, però és necessari inscriure’s enviant un correu a info@temproductions.com.