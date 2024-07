Sons del Món recupera aquest dissabte la programació íntima als cellers de la D.O. Empordà

El Sons del Món 2024 recupera l’enyorada programació íntima als cellers de la D.O. Empordà que van caracteritzar les seves primeres edicions. En total seran quatre concerts d’artistes de primera línia en espais molt exclusius i amb un aforament molt limitat, que pràcticament ja han exhaurit totes les entrades.

Donarà el tret de sortida la pianista Clara Peya, que presentarà el seu darrer treball, Corsé, al Celler La Vinyeta de Mollet de Peralada. Divendres 12 de juliol, la Ludwig Band, la banda revelació d’aquest 2024, actuarà al seu Empordà natal presentant les cançons del seu nou disc Gràcies per venir al Celler Empordàlia de Vilajuïga. Obrirà la nit el pop deliciós i multipremiat de Renaldo & Clara, en un format acústic de la cantant lleidatana en solitari. L’endemà, dissabte 13 de juliol, serà el torn de Maria del Mar Bonet al Celler Vinyes dels Aspres. La gran dama de la cançó mallorquina farà un repàs al seu cançoner en un espai de luxe situat a Cantallops.

Tancarà aquest cicle íntim Albert Pla, que actuarà el 20 de juliol al Celler Martín Faixò de Cadaqués, un celler situat en un paratge de luxe, des d’on Pla oferirà el seu format acústic, repassant els grans hits de la seva carrera.

En total, sis concerts que seran sis experiències que posaran en valor els productors agrícoles del món del vi, amb concerts i visites als seus espais de treball, concerts singulars entre vinyes i tasts de vins.

Més concerts

La destacable programació de l’edició de Sons del Món 2024 continuarà de dimecres 1 fins a diumenge 11 d’agost amb els concerts de gran format a la Ciutadella de Roses, amb noms com David Bisbal, Antonia Font, Sergio Dalma, Oques Grasses, Maria Hein, Luz Casal, Anastasia, God Save The Queen, Joan Dausà, Anaïs Villa, The Tyets i Ariox. Abans i després de cada concert, hi haurà en marxa les activitats del Village, que es consolida com un gran espai d’oci, cultura i promoció dels actius de l’Empordà. Per un costat, hi haurà una programació pròpia amb un monòleg de José Corbacho i concerts de grans noms com Alfred Garcia o Tomeu Penya, actuacions d’artistes locals com DelPuerto o Genna i sessions de DJ com les que oferirà Juligan DJ, guitarra de Love of Lesbian o VēMō DJ’sEl, duet format per diferents membres de Manel. El públic assistent també podrà gaudir d’una àmplia oferta gastronòmica de quilòmetre zero: espais on degustar formatges de Mas Mercè, foie de Coll Verd, anxoves de Roses i oli DO Empordà, i vuit food trucks i una pop-up store de la popular marca d’hamburgueses Deleito.