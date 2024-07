El TramuntanArt del Port de la Selva vincula quaranta artistes a la força del vent i del mar

El TramuntanArt, mostra d’art contemporani, ha tornat al Port de la Selva decidit a explorar els efectes de la tramuntana en l’entorn. Celebra la 13a edició presentant fins al 14 de juliol obres de gran i mitjà format, instal·lacions i pintures murals realitzades per artistes de diverses nacionalitats, els quals reflexionen un any més sobre la influència del vent en objectes, naturalesa i persones, amb l’objectiu de continuar sent un referent en l’àmbit de les arts contemporànies a Catalunya. La inauguració, dissabte passat, va tenir lloc en la plaça de la Gent Gran i va ser un gran èxit tant de públic com de participació d’artistes.

El Passeig del Mil·lenari s'ha convertit en una galeria d'art. / TramuntanART

L’esdeveniment organitzat per l’Ajuntament del Port de la Selva i comissariat per l’artista Núria Pallisera aposta per l’escultura de mitjà i gran format, oferint un espai on artistes que sovint queden invisibilitzats poden exposar les seves obres. La mostra ha permès veure in situ com munten i instal·len les seves peces, així com la creació de murals. En aquesta edició els alumnes de Belles Arts de la Universitat de Barcelona no tindran un espai reservat, sinó que, a causa de l’alt nivell de les seves obres, podran exposar al costat dels artistes professionals. "Entre les novetats hi ha un canvi en el recorregut, ara més concentrat", destaca Pallisera. El tema central de la mostra continua sent el vent i les seves conseqüències. "La selecció d’artistes és rigorosa, amb un nombre creixent de candidats cada any. Malauradament, per la limitació d’espai, només una quarantena poden ser seleccionats per exposar les seves obres al passeig". Això fa que cada edició sigui innovadora, amb barreja d’artistes nous i veterans. Alguns d’ells han vinculat les seves creacions amb la mar i la tramuntana, fins i tot arribant a realitzar instal·lacions dins de l’aigua, diu Pallisera: "Una vegada més, els artistes ens mostren com la força del vent provoca una constant erosió, alterant tant el paisatge com el significat de les obres".