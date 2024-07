L'escriptor Jordi Puntí obre el cicle Punt de Lectura als Jardins de la Concòrdia d’Agullana

Amb un to proper i molt didàctic, irònic i amè, en la seva intervenció en la sessió inaugural de la 14a edició del cicle Punt de Lectura d’Agullana, Jordi Puntí va compartir amb les més de noranta persones del públic assistent alguns detalls sobre la seva esperada segona novel·la: Confeti, guanyadora del darrer Premi Sant Jordi.

Puntí va afirmar que Confeti no s’hauria pogut escriure si no hagués obtingut una beca de la Biblioteca Pública de Nova York, gràcies a la qual es va poder dedicar un any a fer recerca sobre la vida del que va ser un dels introductors de la música llatina als Estats Units un país on els majors de quaranta anys el coneixien molt bé, no tant per les seves extravagàncies, com per la seva aportació com a músic.

Jordi Puntí va comentar que curiosament el que Cugat explicava de si mateix ja era una novel·la de la seva vida perquè, "quan la realitat no es comportava com ell volia, Cugat la transformava i l’explicava d’una altra manera perquè a més tenia un privilegi, que era que la gent l’escoltava".

Per això, l’autor de Confeti va confessar que ben aviat es va adonar que el que ell hauria d’escriure seria una antibiografia, i per aconseguir-ho, va acabar creant un joc de miralls entre “Cugui” i el narrador, un crític musical inventat per a l’ocasió.

Jordi Puntí. / Carme Campà

Així, Confeti acaba sent una extensa novel·la que narra la increïble vida de Xavier Cugat. Una vida “de novel·la” que el seu protagonista ja va explicar, suposadament, en la seva autobiografia Jo, Cugat. Malgrat que moltes de les coses que ell deia en aquell llibre es pot demostrar que eren mentida i configuraven una “Galeria de Records Inventats”. En definitiva, segons el seu autor, “Confeti no és altra cosa que una reflexió sobre els paranys d’escriure una biografia”.

En la fase de col·loqui amb el públic, Puntí va insistir molt en la doble dimensió de Cugat “era un lluitador nat, un home capaç de reinventar-se a cada moment i també un personatge que acaba sent una caricatura d’ell mateix amb el tupè i la Chihuahua, un home que necessita la companyia de dones sempre molt més joves que ell, però que en el fons era un solitari que tenia molta por de la soledat", va explicar.

El proper divendres 5 de juliol, a les 19.30 hores, serà el torn de Carme Riera que parlarà de la seva darrera novel·la Una ombra Blanca.