El FASTT de l'Empordà celebra la festa inaugural presentant un espectacle de veu, cos i cant

El Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà va celebrar dissabte al vespre la festa inaugural de la nova edició presentant la proposta de Micropobles a Escena, la iniciativa que permet als veïns i veïnes crear una peça escènica des de zero. Per aquesta ocasió s’ha ideat un espectacle de veu, cos i cant.

El taller, gratuït i obert a qualsevol persona amb interès per les arts escèniques, ha estat dirigit durant tot el mes de juny per les creadores Mariona Castillo i Bea Vergés sota el projecte VACA *pràctiques per a l’artista escènicx*. Per aquesta edició s’ha desenvolupat una creació col·lectiva on l’expressió genuïna de cada participant és el focus del treball. Mitjançant pràctiques corporals, vocals i creatives s’ha cercat la particularitat i riquesa de cada expressió, donant forma a una sèrie de jocs i pautes que es presenten a escena.

Moment de la festa inaugural. / FASTT

Aquesta ha estat la primera ocasió en què s’ha mostrat el resultat del taller Micropobles a escena, i es podrà tornar a veure el 6 de juliol a Pont de Molins i el 13 de juliol a Garrigàs. En totes dues ocasions a les 20 h, abans de l’espectacle previst per aquella nit.

A banda de la mostra del taller, la festa inaugural ha comptat amb la participació de la delegada del Govern a Girona, Anna Torrentà, del diputat i vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, Joan Plana, de la consellera del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Anna Palet, així com representants de l’Associació de Micropobles i dels ajuntaments que formen part del festival. Després de la presentació i dels parlaments institucionals, s’ha ofert un aperitiu obert a tothom i una ballada de swing.

Compte enrere per iniciar la programació

La programació d’aquesta edició compta amb 12 espectacles que es repartiran pels micropobles del FASTT. L’espectacle amb el qual es donarà el tret de sortida serà Iaia de Mambo Project, i tindrà lloc el 5 de juliol a Vilaür. L’endemà 6 de juliol Pont de Molins s’estrenarà com a micropoble del FASTT amb Adéu, Jane! de Binomi, i el 7 de juliol tancarà la primera setmana del festival Peix, de la companyia mallorquina Hotel Iocandi.

El segon cap de setmana del FASTT començarà a Sant Climent Sescebes, nou micropoble del projecte, que el 12 de juliol acollirà Veus que no veus, de la companyia Pepa Plana. You say tomato de la Sala Trono arribarà l’endemà, 13 de juliol, a Garrigàs. I per tancar la setmana Kolektivo Konika portarà el 14 de juliol a Vilanant La punta del meu nas.

Els integrants de l'espectacle inaugural. / FASTT

La tercera setmana del Festival d’Arts Escèniques de l’Empordà arribarà marcada per una nit dedicada a la dansa en la qual es proposen dos espectacles. El divendres 19 de juliol a Rabós es representarà, per una banda, Picnic on the moon, de Júlia Godino i Alexa Moya, i per l’altra Los Perros, de companyia navarresa Led Silhouette amb la direcció artística de Marcos Morau. L’endemà, 20 de juliol, el festival es traslladarà a Siurana, on es veurà Lady panda.

Per la darrera setmana el festival prepara una proposta singular i molt especial: Assajar és de covards, dirigit per la companyia Casa Real. El dia 27 el festival rebrà Solar, de la companyia Mos Maiorum a Ordis. I finalment el FASTT clausurarà a Agullana la cinquena edició amb Poi, de la companyia mallorquina D’es Tro.