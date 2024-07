Marco Mezquida obre aquest dilluns l'ISTIU 2024 amb un concert inèdit a la Basílica de Castelló

Marco Mezquida obre aquest dilluns 1 de juliol el quart Festival ISTIU de Castelló d’Empúries. Ho farà amb un concert "inèdit i irrepetible" a la Basílica. I és que el músic oferirà una actuació en el marc incomparable, situant el seu piano al centre d’una platea circular. A més, el concert comptarà en alguns temes amb la col·laboració del cantautor Roger Mas que encara farà més especial aquesta actuació.

Alhora, el Festival ISTIU d'enguany acollirà, per exemple, la presentació de nous treballs de diferents grups musicals de referència del país al seu escenari principal del Palau dels Comtes. Serà el cas de Blaumut, La Ludwig Band i Cesc Triquell. Completen el cartell noms com The Gramophone Allstars Big Band, Roger Mas, Joan Colomo, Gemma Humet, Llibert Fortuny o Saphie Wells. Tampoc hi faltarà la ja clàssica sessió del DJ a càrrec de Miqui Puig.

Concerts a preus populars o gratuïts

Impulsat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el festival oferirà de dilluns a diumenge una quinzena de concerts de qualitat a preus populars o gratuïts. En el cas dels concerts de pagament, el festival manté la seva política de preus econòmics i la majoria d’actuacions tindran un preu d’entre 5 i 20 euros. En tots els casos cal formalitzar la compra o la reserva al web del festival www.istiu.com. També es poden adquirir les entrades a les oficines de turisme de Castelló i Empuriabrava.

El festival ISTIU oferirà una programació variada i de qualitat amb la voluntat d’arribar a tota mena de públics, posar en valor diversos espais amb encant del centre històric i Empuriabrava i contribuir a la dinamització d'altres sectors de la localitat, com la restauració, l'hostaleria o el comerç.