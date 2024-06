L'empordanesa Anabel Gardell homenatja la petita infància en un conte il·lustrat

Era l’agost de 2022 quan Anabel Gardell va iniciar l’escriptura del conte La llar d’infants. Ho feia per «agrair» les atencions i la cura de les mestres de la llar d’infants municipal de Figueres Els Pins on van anar els seus dos fills. El conte, que inclou tot d’il·lustracions creades per ella mateixa, es va editar el passat Sant Jordi i, ara, amb el tancament del curs a les llars, el missatge pren més sentit que mai.

Escriure i il·lustrar durant el temps que et deixa lliure la feina i la família, és quasi una odissea. És per això que a Anabel Gardell la va motivar a donar ales a aquest projecte el presentar-se a un concurs d’àlbum il·lustrat que es feia a la Fira del Conte de Medinyà. «Els requisits eren presentar tres il·lustracions acabades i la resta croquis. Ho vaig fer i, tot i no guanyar el concurs -sí una companya seva-, i davant la proximitat del final de curs, em vaig animar».

Compartir la criança

Abans de tenir-lo acabat, però Anabel Gardell ja va compartir el conte amb els infants i les mestres de la llar d’infants que l’ha inspirat. La rebuda va ser excepcional i les reaccions d’emoció la van corprendre. «Tant uns com altres se sentien molt identificats. Els pares captaven la reflexió del text sobre aquests anys que passen molt ràpid, però alhora són molt durs». Gardell admet com «de contenta i agraïda» està amb Els Pins «per aquest acompanyament perquè no només és portar-los allà i que en tinguin cura sinó que és un compartir la criança, els dubtes en un entorn preparat exclusivament per a ells».

D’altra banda, del conte sobresurten les il·lustracions molt netes, fetes a mà i amb llapis de colors per Gardell. Confessa que feia anys que no dibuixava i, per aquest motiu, va decantar-se per una manera més artesana, lluny de l’ordinador amb el que treballa tot el dia. «Volia jugar fent-ho», admet. Els protagonistes són els infants, les mestres i una garsa, en aquest cas màgica, un ocell molt habitual en aquell entorn i que, tot i la mala fama, «és molt intel·ligent, bonic i elegant». El conte l’ha editat el segell empordanès Cap de Ras, impulsat per Octavi Dalmau, costa 12 euros i es troba a llibreries.