Una col·lectiva d’artistes ret homenatge al món de la mar a Sant Pere Pescador

La sala d’exposicions Capella de Sant Sebastià de Sant Pere Pescador acollirà, des d’aquest dilluns 1 de juliol fins al dilluns 15, una exposició col·lectiva del Grupdart.cat "Les Mans de les Arts" dedicada a la mar. Divuit pintors i un escultor vinculats a aquesta associació artística exhibiran les seves creacions per primera vegada en aquest espai inaugurat l’any passat com a equipament cultural i amb tots els serveis després de dotze exposicions i un casament. Tot i que l’obertura sigui el dia 1 de juliol, la inauguració s’ha previst pel dissabte 6, a les set de la tarda. Aquest acte inclourà un vernissatge pel qual s’ambientarà la sala amb elements que recordaran el medi marí i algunes activitats que s’hi desenvolupen, com la pesca.

L’associació Grupdart.cat la van impulsar fa dotze anys els artistes Josep Aragonès Zafra (Barcelona, 1952) i la seva dona Lola Chacón. Zafra acumula quasi sis dècades d’experiència com a pintor, molt influït pel Mediterrani, i, de fet, disposa d’un espai d’art propi a Barbens, poble molt a prop de Lleida on viu i on ha agrupat obres de diferents etapes artístiques que han marcat la seva evolució.

Divuit pintors i un escultor exposen a la sala de la Capella de Sant Sebastià

La creació del Grupdart.cat, un col·lectiu sense ànim de lucre que, explica Josep Aragonès, "no disposa d’associats, sinó d’amics" i que organitza mínim tres exposicions a l’any per diferents pobles de Catalunya, tenia i té per objectiu promoure i potenciar l’art més enllà del seu espai, cosa que es compleix amb escreix. "Nosaltres donem l’oportunitat tant a artistes que comencen com a veterans", comenta Aragonès tot afegint que les exposicions que duen a terme giren sempre entorn tres temàtiques: la dona, la mar i la verema. L’associació, doncs, organitza les exposicions, les ofereix als artistes i qui ho desitja s’hi pot sumar només pagant una petita quota per les despeses d’organització. A Sant Pere Pescador, arriben amb la mostra dedicada a la mar, la novena que organitzen sobre aquesta temàtica. A l’agost, per exemple, inauguraran una altra exposició a Os de Balaguer, en aquest cas dedicada a la verema.

Tots els creadors

Els artistes participants a Sant Pere Pescador, que desenvolupen diferents tècniques i que, principalment ja tenen la mar com a eix temàtic referent, són Montserrat Ribas, Cristina Frances, Lola Chacón, Ànnia Aragonès Chacón, Jaume Gafarot, Francana, Mercè Vidal, Josep Aragonès Zafra, Teresa Oller, Dos Prazeres, Cecilio Romero, Robert Orus, Jp Sultana, Jenny Garcia, Joan Mas, Tomi, Alpe Conceptes, Isa Ruiz i Josep Faig. La majoria d’ells arriben des de diferents punts de la geografia catalana, però també hi ha un artista de Perpinyà i un altre d’Alacant. Totes les obres que exhibiran en aquesta exposició es posaran a la venda. De fet, ho fan els mateixos artistes. "L’associació no es queda comissió, nosaltres només ens dediquem a rebre les obres i a fer el muntatge", detalla Josep Aragonès. La mostra a la capella de Sant Sebastià es pot visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 21 hores, a excepció dels dies 3, 4, 10 i 11 de juliol quan només es podrà fer de 18.30 a 20.30 hores.