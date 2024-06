L’art exuberant i fresc de Diana Taubin transforma el parc Aquabrava de Roses

La relació de Diana Taubin amb el parc aquàtic Aquabrava de Roses és de llarga durada. Des de l’any 2016, aquesta artista ha anat omplint de color i vida aquest immens espai de lleure a l’aire lliure, que visiten i gaudeixen milers de persones cada temporada d’estiu. Això ha estat possible gràcies a les seves creacions artístiques, als seus fantàstics murals que transformen radicalment estructures de formigó o de fusta en quelcom nou, divertit i inspirador. Enguany no ha estat diferent i Diana Taubin ha concentrat els principals esforços en l’atracció familiar Tropic Island i en les façanes laterals.

El bosc emergeix a la façana lateral esquerra. / Diana Taubin

Tropic és una atracció molt pensada per viure en família i, sobretot, amb infants molt petits. Es tracta d’una zona amb mini tobogans, jocs d’escalada, ponts exclusius per a infants que mesuren més de 80 centímetres i menys de 120. De fet, la profunditat de l’aigua és d’uns trenta centímetres. En aquesta atracció destaquen estructures alçades on poden pujar fàcilment els infants i decorades amb panells de fusta que ja lluïen unes pintures d’estil inca, fetes per altres creadors el 2010, però que estaven molt degradades a causa del pas del temps. Diana Taubin ja havia pintat els tobogans fa cinc anys i ha calgut repintar-los de nou, mantenint el dibuix original. Respecte a la resta, Taubin explica que «va proposar canviar-ho tot radicalment». Així, si en els pals es poden veure siluetes de peixos que no segueixen «un estil realista», els panells es transformen en peixeres d’on emergeixen animals marins seductors: tortugues gegants, pops, peixos de colors, una foca. Taubin destaca la sensació de «frescor» que transmet tot el conjunt i «el canvi substancial» en aquesta atracció.

Una tortuga marina saluda als visitants més petits. / Cedida per Diana Taubin

Junt amb el Tropic Island, Taubin també ha actuat a la zona que li faltava del Pirate Island on fa dos anys ella mateixa va refer tota la piscina d’onades infantil i l’any passat un altre sector on apareixia una calavera amb tobogans. A més, també ha intervingut en un túnel, que simula ser de pedra i que estava molt descolorit, i una zona del bar, habitat d’ocells i vegetació, molt afectat per l’exposició constant al sol. «La pintura està bé, però els colors perden intensitat i el vernís es degrada», explica.

Un altre habitant creat per Taubin al Tropic Island. / Cedida per Diana Taubin

L’altra gran intervenció enguany de Taubin, que va començar el 15 d’abril passat i que va concloure fa pocs dies, és a la façana, concretament lateral, tant dreta com esquerra, que l’artista ha convertit en un bosc seductor poblat de frondosa vegetació, de palmeres que es confonen amb les reals que té el parc i que aporten al visitant una sensació de profunditat i, de nou, de frescor. «El mur desapareix», afirma Taubin qui reconeix l’absoluta llibertat que ha tingut a l’hora de treballar i crear, com sempre li passa a Aquabrava. «El propietari és molt exigent, però em deixa fer; em fa un suggeriment de què voldria sense detallar-me i jo avanço lliurement. Treballo molt contenta perquè m’agrada l’espai, la tranquil·litat amb la qual es pot treballar i ho gaudeixo molt», assegura sense obviar la intensitat física que requereix l’activitat i que no li resta pujar i baixar de les bastides. «El conjunt m’agrada molt», conclou l’artista d’origen argentí i que viu a Roses des de fa dues dècades.

A parer de Taubin, aquests elements pintats que llueix Aquabrava li aporten singularitat i les construccions «no destorben la mirada». «Un parc d’aquestes característiques, si no tingués elements pintats seria molt pla, tot entra pels ulls. Això passa amb qualsevol construcció, l’impacte visual és molt diferent».