Una peça col·lectiva obre la festa inaugural del Fastt a Sant Climent

L’estiu ja és aquí i, amb ell, una nova edició del Fastt, el festival d’arts escèniques de l’Empordà, que neix i creix sota el paraigua de l’associació de Micropobles de Catalunya, i que aquest dissabte, a les vuit del vespre, fa la seva festa inaugural. Serà a la plaça Carles Cusí de Sant Climent Sescebes, que, junt amb Pont de Molins i Rabós d’Empordà, són els tres nous pobles que s’incorporen a la proposta, dels onze que hi ha en total. La directora, Rebecca Alabert, reconeix que incloure tres pobles nous de cop «ha estat un gran repte», però, sumat als que ja repeteixen, evidencien l’interès per aquest model que apropa les arts escèniques a pobles de menys de mil habitants, un model de treball en xarxa cada vegada més atractiu. «Sempre parlem que un poble de cinc-cents habitants ha de tenir els mateixos drets culturals que algú de Figueres i que per accedir als espectacles no hi hagi impediments ni econòmics ni tècnics».

A la festa inaugural del Fastt, s’ha previst, com cada any, la presentació d’una peça escènica col·lectiva curta que neix del treball fet per veïns i veïnes voluntàries de diferents pobles per on passa el festival, però també d’altres indrets. Tots ells, tant els que repeteixen com els que ho fan per primer cop, han estat guiats per una companyia professional -enguany, el projecte VACA, dgee Mariona Castillo i Bea Vers- que, explica Alabert, «els mostra processos de creació diferents, en aquesta ocasió, a partir del cant i el moviment». Després d’això es farà un pica-pica obert a tothom qui vingui i una ballada de swing «per començar amb moltes ganes».

L’actual edició del Fastt inclou dotze espectacles de diferents disciplines en onze municipis, que es faran des d’aquest dissabte fins al 28 de juliol, tots els caps de setmana, de divendres a diumenge. Hi haurà una mica de tot «i per a tots els gustos»: dansa, circ, teatre de text, teatre musical... La directora del festival reconeix que, enguany, «la programació és més reivindicativa amb espectacles amb missatge». Així, d’entre aquests, destaca Solar de Mos Maiorum, que es fa el 27 de juliol a Ordis, i que aborda la transició a les energies renovables i com s’estan implantant en el territori. També remarca Adéu Jane de la companyia Binomi, que es fa el 6 de juliol al monestir de la Mare de Déu del Roure a Pont de Molins. L’obra, que Alabert recomana als joves, parla sobre la pressió estètica que pateixen les dones a partir del cas real d’una jove a la qual li extirpen un pit. Alabert no oblida com és d’important la feina que fan els voluntaris, veïns dels pobles, que any rere any col·laboren en l’organització i que en aquesta edició, a més, han participat en la selecció dels espectacles que es veuran. «Intentem crear el Fastt entre totes, que sigui un festival fet amb la gent dels pobles», conclou la directora.

Abonaments

Que la voluntat és que el festival arribi a tothom es veu molt clarament amb les facilitats que posa l’organització a l’hora d’adquirir entrades. De fet, hi ha la possibilitat d’accedir a abonaments per a tres o cinc espectacles a preus molt assequibles. D’altra banda, també s’ofereix l’opció de sopar abans de l’espectacle.