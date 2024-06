Es posen a la venda dibuixos singulars de Dalí en una mostra de quatre artistes de l'Empordà

Una quinzena de dibuixos singulars de Salvador Dalí, inclòs un fet sobre paper de guió de la companyia Disney amb motiu d'una col·laboració del fundador amb el geni surrealista, estan a la venda en una mostra que reuneix quatre artistes de l'Empordà.

La galeria Enllaç Art, ubicada a la localitat empordanesa de Serra de Daró, va inaugurar el passat dissabte l'exhibició simultània de les obres de Dalí amb tres creadors contemporanis d'aquest racó de la Costa Brava com són Tània Font, Nei Albertí i Àlex Pallí.

El director d'art d'aquest espai, Toni Álvarez de Arana, ha explicat a EFE durant el muntatge de la mostra algunes d'aquestes singularitats dels dibuixos de Salvador Dalí, com un del 1946 sorgit arran de la col·laboració amb Walt Disney, que va arribar a visitar l'artista a la seva residència de Cadaqués.

Un bodegó cubista i un error

Una altra curiositat a l'exposició és un bodegó cubista de 1925 o un dibuix on, juntament amb la firma de Dalí, apareixen dues dates, 1967 i 1976, i que segons Álvarez de Arana responen a un error del pintor que va rectificar immediatament.

El director d'Enllaç Art subratlla que la quinzena de peces, "totes originals i amb certificat d'autenticitat", abasta del 1921 al 1971, cosa que permet fer un recorregut cronològic per la trajectòria de l'autor.

Totes aquestes obres procedeixen de col·leccions privades que han decidit posar-les a la venda i la selecció d'aquesta galeria fundada fa tot just un any i mig permet, segons Toni Álvarez de Arana, gaudir "d'un Dalí més íntim, diferent, fora de les multituds". Explica que les peces són "domèstiques, pensades per estar a una casa" i precisa que els quatre artistes que exposen són d'elevada qualitat, "encara que Dalí sempre és Dalí".

Tenia clar que volia comptar amb ell per donar visibilitat a aquests altres creadors en un espai com el d'Enllaç Art, "poc habitual en aquesta zona, on habitualment s'exposa en llocs petits amb parets de pedra i aquí es tracta d'una nau industrial de més de mil metres quadrats".

La mostra, que romandrà oberta fins al 15 de setembre en horari de matí i tarda, sembla a Álvarez de Arana una bona manera de celebrar l'inici de l'estiu i de conèixer tres artistes de l'Empordà acompanyats per "una figura universal com Dalí". En aquestes tres exposicions que conformen tota la proposta de la galeria, apareixen escultures de Tània Font i peces innovadores a càrrec de Nei Albertí i Àlex Pallí, que compten amb una trajectòria consolidada.