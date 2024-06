El Govern estudia ajudar econòmicament els cinemes que projecten més pel·lícules doblades en català

El Govern estudia premiar econòmicament els cinemes que projecten més pel·lícules doblades en català. Ho ha avançat el secretari de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat, Xavier Vila, en declaracions a RAC1. "Hi ha empreses que aposten pel català i n'hi ha que no", assenyala, tot subratllant que "els ajuts s'han de concentrar per ells" i que cal veure amb quina "forma específica".

En aquest sentit també ha remarcat que es tracta d'un mercat internacional en què exhibidors i cadenes "fan gestos a favor del català" quan, a la pràctica, els suposa una major complexitat. "No és el mateix oferir una versió en anglès a EUA o 2 o 3 versions", afegeix.