Anna Pou explora la passió de Salvador Dalí per la música i la seva relació amb els músics

La historiadora de l’art Anna Pou van den Bossche oferirà una conferència per explorar la passió de Salvador Dalí per la música, tant clàssica com moderna. L’acte, organitzat pels Amics dels Museus Dalí aquest divendres a les set de la tarda al Cercle Sport Figuerenc, s’adhereix a la celebració del Dia Europeu de la Música.

De Bach i Wagner al jazz, pop i punk; del flamenc a les sardanes, passant per l’òpera o col·laborant amb Paco Ibáñez, Alice Cooper o Sun Ra, sense oblidar la llarga relació amb l’estrella del glam Amanda Lear. Apassionat pel rock, Dalí presumia de la camisa que Elvis Presley li va regalar, com també li agradava endossar la jaqueta de Mick Jagger, músics als quals idolatrava. Va fer escenografies i vestuaris operístics per al Metropolitan, ballà amb Manitas de Plata i la Chunga, cantà amb Lorca, Serge Gainsbourg o Charles Trenet. Zappa, Prince o Depeche Mode utilitzaren les seves pintures a les portades dels discs, que dissenyà per a altres compositors.