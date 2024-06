Janna Merino, de Figueres, guanya el IX Premi de Recerca en Memòria Democràtica

Janna Merino, alumna de l'Institut Cendrassos de Figueres, ha estat la guanyadora del IX Premi de Recerca en Memòria Democràtica que atorga el Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat. L'estudi que ha merescut la distinció, titulat 'Vides truncades. Guerra Civil i repressió franquista a Biure d'Empordà', explica l'opressió franquista que va patir aquest municipi i, a més, reconstrueix la història de la vida del seu besavi, Joan Oliveras Badruna, una de les milers de víctimes del règim. El treball consta d'un annex amb més de cent documents analitzats per l'autora, fet que, per al jurat, converteix la investigació "en una veritable recerca mes pròpia de nivells acadèmics superiors".

El premi, impulsat anualment pel Memorial Democràtic, té com a objectiu reconèixer els millors treballs de recerca duts a terme per estudiants de batxillerat a Catalunya que investiguin el període històric de la memòria democràtica (1931-1980).

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ha afirmat que els treballs presentats són "una mostra de la capacitat" dels estudiants de Catalunya per abordar "temàtiques complexes amb rigor i sensibilitat". Ubasart ha estat l'encarregada de lliurar el premi.

També ha afirmat que la voluntat de la convocatòria "no és valorar únicament la qualitat acadèmica dels participants, sinó celebrar el seu ferm compromís amb la preservació i la difusió de la memòria democràtica".

El jurat ha atorgat, a més, dues mencions especials, una per a Jan Torra, de l'Institut Montsacopa d'Olot, autor de 'Cel rogent, una recerca sobre la guerra aèria a la Garrotxa'; i una altra per a Gisela Mumbert, alumna de l'Institut Front Marítim de Barcelona, per 'Una història per a no oblidar. Relats d'una vida en temps de repressió', que relata el pas del seu besavi pels camps de concentració i les presons franquistes.