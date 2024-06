Una exposició a l'Escala ressegueix l’admiració de Jacques Léonard per la bellesa de la dona gitana

Santi Léonard explica que, dins el seu pare, el fotògraf Jacques Léonard (1909-1994), de documentar tots els aspectes de la cultura gitana, les dones adquireixen un especial protagonisme i les imatges reflecteixen la profunda admiració que els professava. Que Léonard formés part de la comunitat gitana gràcies al casament amb Rosario Amaya li va permetre establir complicitats amb les dones retratades i moure’s i deambular amb la seva càmera per la seva privacitat i intimitat creant imatges que destil·len sinceritat i naturalitat. Algunes d’aquestes instantànies, que enalteixen la bellesa, experiència, saviesa i vida quotidiana d’aquestes dones, es poden admirar fins al 25 d’agost en una exposició a l’Alfolí de la Sal de l’Escala.

Que aquesta mostra, batejada com Romís, que significa dona en romaní, es faci a l’Escala no és casual. El 21 de setembre del 2022, l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, i els fills del fotògraf, van signar un conveni de cessió en comodat, a l’Arxiu Històric del fons documental d’aquest prestigiós fotògraf i cineasta. Es tracta d’un fons que inclou aproximadament 20.000 negatius i un joc d’exposició de la mostra Barcelona Gitana, composta per 67 còpies analògiques en gelatina de plata i bany de seleni realitzades a partir dels negatius originals. El fons constitueix un valuós testimoni de la comunitat gitana a Barcelona, plasmada en reportatges humanistes i fotografies familiars, així com de l’entorn polític, cultural i social de Catalunya durant els anys del franquisme i de la transició a la democràcia.

En breu s’editarà un llibre

Aquesta no és la primera mostra del treball d’aquest fotògraf al poble. De fet, la relació de Léonard amb el municipi empordanès s’ha traduït en diferents exposicions del seu fons custodiat a l’Arxiu Històric de l’Escala. L’any 2012, per exemple, l’exposició Barcelona Gitana, produïda des de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, es va poder visitar a la sala d’exposicions de l’Ajuntament de l’Escala a l’estiu. El 2018 va ser el Museu de l’Escala va acollir una exposició d’una setantena de fotografies dins Portalblau, i l’any següent, una altra. Ara ja s’està treballant en un llibre, Memòria gitana.